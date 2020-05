Knytter sjelden sykdom hos barn til koronaviruset

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere av barna som ble lagt inn med symptomer på Kawasaki i New York, hadde hatt koronavirus. Nå vurderer legene om det kan være en sammenheng, skriver New York Times.

Kawasakis syndrom er en sjelden febersykdom kan føre til at kroppens blodårer blir betente og at det dannes utposninger på hjertets kransårer, dersom det ikke blir behandlet.

Sykdommen kan gi alvorlige komplikasjoner, selv den oftest går over av seg selv.

Flere symptomer

Det er notert en rekke symptomer som utslett, øyekatarr, slimhinneforandringer, hovne lymfeknuter, hudforandringer i fotsåler og håndflater.

Ingen av barna som er blitt lagt inn i New York har dødd, ifølge helsemyndighetene i New York.

De opplyser at pasientene var i alderen 2–15 år og at alle hadde feber. Mer en halvparten hadde utslett, magesmerter, oppkast eller diare.

Rundt halvparten hadde behov for respirator.

Sykdommen Kawasaki fått økt oppmerksomhet i det siste ettersom det også har blitt registrert lignende tilfeller i flere europeiske land.

Verdens helseorganisasjon WHO følger nøye med på rapportene som kommer.

– Det er noen få beskrivelser av barn i enkelte europeiske land som har hatt lignende symptomer som kan ligne på Kawasakis sykdom, men det ser ut til å være sjeldne, sa lege Maria Van Kerkhove i Verdens helseorganisasjon på en pressebrifing sist uke.

Hun understreket at de aller fleste barn som får Covid-19 får milde symptomer og kommer seg greit gjennom sykdommen.

Tilfeller i Europa

Storbritannia er et av landene i Europa som har varslet om alvorlig syke barn med uvanlige symptomer. Minst tolv barn skal ha vært lagt inn på sykehus, og ingen av dem har vært i syke i forveien, ifølge The Guardian.

Hancock gir uttrykk for at han er svært bekymret.

– Det er en ny sykdom som vi tror kan være forårsaket av koronaviruset, men vi er ikke 100 prosent sikre. Men dette er noe vi er urolige for, sier Hancock.

Helseminister Matt Hancock i Storbritannia er bekymret. Foto: Andrew Parsons/10 Downing St / Reuters

Liten grunn til bekymring

Overlege og spesialist i barnesykdommer Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet mener på sin side det er liten grunn til bekymring.

– Foreløpig er det ingen grunn til alarm. Noen av barna som det meldes om fra Storbritannia, hadde covid-19, andre hadde det ikke. Det betyr at det er vanskelig å si at disse symptomene har noen sammenheng med koronaviruset, sier Greve-Isdahl til VG.

Hun er mer urolig for hva slags virkning et slikt varsel kan ha.

– Det er mer egnet til å skape ubegrunnet frykt blant foreldre enn noe annet. Barn har vist seg å tåle covid-19 godt, sier Greve-Isdahl.

Barn har vist seg å tåle covid-19 godt, sier Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Gransker

Britiske og italienske medisinske eksperter gransker nå om det der en mulig forbindelse mellom koronaviruset og utbruddene av den alvorlige betennelsessykdommen.

Også nord i Italia, et av områdene som er hardest rammet av koronapandemien, er det rapportert om et usedvanlig høyt antall barn under ni år som er rammet.

Ifølge medisinsk direktør Stephen Powis ved det offentlige helsevesenet NHS i Storbritannia, er det for tidlig å si om den nye barnesykdommen er forbundet med korona.

Chris Whitty, den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, mener på sin side at dette er «høyst sannsynlig».