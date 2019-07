Knut Aadland er svaktsynt, men tar seg fram mellom søppel og steiner i Mukuru-slummen i Kenyas hovedstad Nairobi for å se stedet der datteren jobbet for å gi fattige barn utdanning. Han har reist i tjue timer for å se skolen Karoline Aadland var på vei til da hun mistet livet i flystyrten i Etiopia.

– Det sterkeste jeg har opplevd så langt på denne turen var å ta samme fly som Karoline søndag morgen fra Addis Abeba til Nairobi. Det setter ting i voldsomt perspektiv, så var følelsesmessig belastende. Likevel blir jeg varm om hjertet når jeg treffer så mange flotte unger som Karoline har hjulpet her i Kenya, sier Knut Aadland.

180 elever får gratis skolegang på Childrock-skolen i Kenyas hovedstad Nairobi. Skolen støttes av stiftelsen SOMTO som Karoline Aadland startet opp sammen med faren Knut. Foto: Ida Titlestad Dahlback

180 barn får hjelp

Barneskolen Childrock ligger i et av de største slumområdene i Nairobi. Hverdagen her preges av fattigdom, høy kriminalitet, prostitusjon og narkotikamisbruk.

Barna lurer på om det er kaldt og om man kan gå på skøyter i Norge. De klemmer og synger sammen med Knut Aadland mens han er på besøk. Foto: Ida Titlestad Dahlback

180 elever får gratis undervisning på skolen, noe som holder dem unna gata på dagtid. Skolen drives blant annet med midler fra stiftelsen SOMTO, som Karoline Aadland startet med hjelp fra faren.

Etter hennes død har familien ønsket å videreføre arbeidet hennes ved barneskolen i slummen. Det første familien ønsker å gjøre er å legge inn rent vann.

– Hun var den eneste jenta vi hadde. Hun var bortskjemt på en positiv måte, fordi hun brukte sine krefter på det som ga henne mening og gir familien hennes mening. Jeg har mistet en datter, men har også fått mange nye barn som jeg kan hjelpe i tiden framover, sier Knut Aadland.

På skolen får barna servert tre måltider om dagen. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Frokosten består av maisgrøt. Barna her er takknemlige for at de får mat tre ganger om dagen, for det er det mange andre i slummen som ikke får. Foto: Ida titlestad Dahlback

– Hun var en engel

På besøk hos Røde Kors møter Knut Aadland kollegaene som ventet på datteren den dagen hun ikke kom fram til Nairobi. Karoline Aadland skulle jobbe med kollegaer i Røde Kors i Nairobi i tre uker.

– Hun var alltid ekstremt hjelpsom og oppmerksom mot alle rundt seg. For henne var ingenting umulig og alle problemer hadde en løsning. Dette er noe vi prøver å ta med oss videre, sier Anne Signe Hørstad som er landansvarlig for Kenya og Somalia i Røde Kors.

Karoline Aadland ble bare 28 år gammel. Hun jobbet blant annet i Unicef før hun begynte å jobbe for Røde Kors. Foto: Privat

Serah Naiti Muiah er økonomirådgiver i Røde Kors og forteller at hun fikk sjokk da hun fikk vite at kollegaen var om bord i Ethiopian Airlines flyet som styrtet rett etter avgang 10. mars.

– Jeg hadde jo hele reiseruta hennes så jeg visste at hun skulle være på det flyet. Jeg håpet lenge at hun ikke hadde rukket det, sier Muiah.

Karoline Aadland hadde bare jobbet i Røde Kors siden august i fjor, men gjorde sterkt inntrykk på sine nye kolleger.

– Karoline var en engel. Hun jobbet bare i Røde Kors noen måneder, men gjorde et sterkt inntrykk på alle med sin varme og medmenneskelighet. Alle som jobbet med Karoline vil huske henne for alltid, sier Serah Naiti Muiah med en tåre i øyekroken.

Knut Aadland møtte Anne Signe Hørstad og Serah Naiti Muiah hos Røde Kors i Nairobi. Kollegaene forteller at de forsøker å ta med seg den positive holdningen til Karoline Aadland videre i jobbhverdagen. Foto: Ida Titlestad Dahlback

Takker Karoline

På skolen i Mukuru-slummen takker de som har blitt ferdig med utdanningen Karoline Aadland for muligheten de har fått.

Yvonne Awuor Oluoch bor i Mukuru-slummen der det er få muligheter for barna som vokser opp. Nå har hun blitt 18 år og er klar for universitetet. Det takker hun Karoline Aadland for. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Hun var som en mamma for oss. Her i slummen har vi ikke mange muligheter, men hun hjalp oss med skolearbeidet. Hvis det ikke hadde vært for Karoline hadde jeg ikke klart meg så bra, sier Yvonne Awuor Oluoch.

Hun er 18 år og skal begynne på universitetet til høsten.

– Jeg synes det er veldig trist at hun er borte. Jeg skulle gjerne takket henne for at hun hjalp meg med å få en utdanning, sier Oluoch.

Knut Aadland spiser ris og bønnestuing sammen med barna på skolen. Foto: Ida Titlestad Dahlback

– Handler ikke om penger

Onsdag ble det kjent at familien saksøker flyprodusenten Boeing etter ulykken. Knut Aadland forteller at pengene de eventuelt får som følge av søksmålet skal gå til stiftelsen SOMTO.

– Familien vil at de som kunne forhindret ulykken skal stå til ansvar for det som har skjedd. I tillegg ønsker vi å gi de pengene vi eventuelt får som følge av dette til stiftelsen Karoline startet.

I skolegården er barna ferdig med dagens lunsj. De omkranser Knut Aadland, og han løfter en liten gutt mens han smiler og ler. Han er takknemlig for at han har fått se det datteren har utrettet i Kenya.

– Det er vondt å tenke på at Karoline ikke er her mer, men vi som lever må videreføre det arbeidet hun startet. Verden trenger flere Karoliner, og vi må gjøre det vi kan for å tenke litt mindre på oss selv og litt mer på andre, sier Knut Aadland.

