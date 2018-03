Knuser våpenlobbyen på Twitter

Da 19 år gamle Nikolas Cruz utløste brannalarmen og åpnet ild mot folk som strømmet ut i gangene kort tid før skoledagen var over på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i delstaten Florida 14. februar, overlevde 19 år gamle Emma González ved å gjemme seg i auditoriet

17 av hennes medelever og lærere ble drept og 15 såret. Gjerningsmannen var bevæpnet med et halvautomatisk AR-15-gevær som han hadde kjøpt på lovlig vis i Florida. Han var også utstyrt med gassmaske, røykgranater og ammunisjon.

Twitter mot våpenlovene

Fire dager etter massakren opprettet González Twitterkontoen @Emma4Change. Sammen med en voksende ungdomsbevegelse som kjemper for bedre våpenkontroll oppfordrer hun de unge til å marsjere for en endring.

Samtidig holdt hun en tale hvor hun kom med kraftig kritikk av president Donald Trump, våpenlobbyen og mangelen på våpenkontroll.

Nå har Emma González 1,2 millioner følgere på Twitter. Mens National Rifle Association (NRA) som har vært på Twitter siden 2009 har 650 000 følgere.

Ifølge CNN bruker flere av de profilerte overlevende etter massakren nå Twitter for å nå ut med sitt budskap. Klassekameraten David Hogg har nå 504 000 følgere mens Cameron Kasky har 310 000 følgere.

Historisk tale

Etter at en halv million mennesker lørdag deltok i marsjen «March for Our Lives» i Washington og i 800 lignende protestaksjoner rundt i USA strømmer det på med stadig nye følgere på González sin Twitter konto.

Under arrangementet i Washington vekket González sin tale nok en gang oppsikt. Etter en kort introduksjon viste hun til at gjerningsmannen hadde brukt seks minutter og 20 sekunder på å ta livet av 17 og skade 15. Så var hun stille til det var gått like lang tid som gjerningsmannen brukte på å ta livet 17 mennesker.

Hun stirret rett fram, pustet dypt mens tårene strømmet ned i ansiktet hennes. Til tider ropte tusenvisen hennes navn etterfulgt av «Never again».

Nå hylles talen hennes av medier over hele USA.

Tidligere USA president Barack Obama som har 101 millioner følgere på Twitter hyllet lørdag kveld ungdommenes engasjement.

Mens president Donald Trump med sine 49,5 millioner følgere på sin private Twitter konto ikke nevner dagens marsj med et ord. Han er opptatt av fredagens terror i Frankrike.

En talskvinne for president Donald Trump sier at presidenten har som «høyeste prioritet å beskytte barna våre».