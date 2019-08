Kniven på strupen etter brexit-tur til Paris og Berlin

Statsminister Boris Johnsons mantra er at britene skal ut av EU på halloween 31. oktober – «koste hva det koste vil».

Denne uken reiste han til Berlin og Paris med trusselen om at det ikke blir noen utmeldingsavtale fra EU dersom ikke den såkalte garantiordningen for Nord-Irland ble revet i stykker fra avtalen.

Hva er garantiordningen for Nord-Irland? Ekspandér faktaboks I dag er Storbritannia og Irland er medlemmer av EU. Det betyr at det ikke er behov for noen form for toll- eller grensekontroll på grensen mellom Nord-Irland og Irland. Etter brexit vil Nord-Irland forlate EU sammen med resten av Storbritannia, mens Irland fortsatt er i EU. Normalt sett vil det innebære at det må innføres grensekontroll, men verken EU eller Storbritannia vil det. Garantiordningen for Nord-Irland, den såkalte «backstop» trer i kraft dersom en avtale ikke sikrer at grensen fortsatt er åpen. Garantiordningen innebærer at Storbritannia forblir del av EUs tollunion og at Nord-Irland i tillegg knytter seg tett til EUs indre marked.

Brexit-forkjemperne vil ikke ha garantiordningen av to grunner:

Fordi Storbritannia vil fortsatt være en del av EUs tollunion, så er ikke dette en «skikkelig brexit».

Avtalen innebærer at Storbritannia avgir makt til EU, i og med at britene ikke kan trekke seg fra garantiordningen uten at EU er enige.

Berlin strekker ut en hånd

Boris Johnson kunne innkassere en liten seier etter besøket med Tysklands mektige statsminister Angela Merkel.

Merkel ga britene 30 dager til å komme opp med et alternativ til garantiordningen for Nord-Irland.

Den røde løperen ble rullet ut for statsminister Boris Johnson i Berlin onsdag. Foto: Axel Schmidt / Reuters

Planen er å sikre en sømløs handel på grensen mellom Nord-Irland, som er en del av Storbritannia og Irland som er med i EU, i løpet av overgangsfasen på to år etter brexit.

Men det vil være opp til britene å komme med et alternativ. Det kan også skje i løpet av de neste 30 dager, mente Merkel på pressekonferansen i Berlin.

– Jeg er veldig oppmuntret etter besøket i Berlin, sier statsminister Johnson.

Johnsons alternativ

Utmeldingsavtalen har vært stemt ned tre ganger, mye på grunn av garantiordningen for Nord-Irland.

Johnson & Co mener flere tiltak kan erstatte den forhatte garantiordningen for Nord-Irland, som:

mobil overvåking på grensen

kameraovervåking av dyretransporter og jordbruksvarer

elektroniske skjemaer i stedet for fysisk tollkontroll

Grense til besvær: Hvordan sikre at grensen mellom Nord-Irland og Irland etter brexit er det store stridsspørsmålet i brexit-sagaen. Foto: Paul Faith / AFP

Den nye britiske regjeringen tror ikke disse mulighetene har vært diskutert godt nok de drøye to årene statsminister Theresa May sto for forhandlingene, fordi hennes regjering innerst inne var for EU.

Tøffere tak i Paris

I forkant av lønsj-møtet i Paris var tonen tøff. President Emmanuel Macron er lei av britenes brexit-bråk.

Han advarte også om at Storbritannia kan ende opp som et underbruk av USA dersom de blir sittende igjen med en handelsavtale med Trump og ikke Europa.

Britenes krav lar seg ikke gjennomføre, skal vi tro Macron.

– Vi vil ha en garanti for fred og stabilitet på den irske øya, og samtidig må vi verne om EUs indre marked. Disse to målsettingene må sikres, sa Macron på en pressekonferanse i Paris.

Johnson og Macron møtes til lunsj i Paris. Analytikere peker at Macron spiller «bad cop» mens Merkel spiller rollen som «good cop» over statsminister Boris Johnson. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Verken Frankrike eller Tyskland er interessert i å gjenåpne forhandlinger om selve utmeldingsavtalen.

De er derimot villige til å se på formuleringene i den politiske erklæringen som knytter seg til den og som setter tonen for framtidige forhandlinger om en endelig handelsavtale mellom EU og Storbritannia.

Frykter brexit-kaos

Boris Johnson spiller et høyt spill. Dersom det ikke blir noen avtale med EU, vil det få alvorlige negative økonomiske konsekvenser for Storbritannia med:

økte priser

et fallende pund

krakk i boligmarkedet

og økonomisk tilbakegang

Frykt for kaos: Dersom britene år ut av EU 31. oktober uten noen avtale med EU kan det føre til lange køer og kaos ved havna i Dover, som i sin tur vil føre til flere praktiske problemer for britene. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

En lekket rapport fra regjeringen peker på flere negative konsekvenser:

kaos på grensen ved Dover-Calais

økte matvarepriser

mangel på mat, medisiner og drivstoff

Tidsfristen for Storbritannias utgang av EU er satt til 31. oktober.