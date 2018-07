Knivdrapsmann etterlyses internasjonalt etter å ha rømt fra svensk fangetransport

Den dømte knivdrapsmannen Kristofers Kastellanoss har vært på rømmen siden torsdag. Politiet står fortsatt uten spor etter mannen, og har nå besluttet å etterlyse ham internasjonalt.

25-åringen klarte å stikke av fra en fangetransport da han skulle fraktes fra Göteborg til Sala. Flukten skjedde under en tissepause ved Bäckedalen i Finnerrödja.

Barfot og iført håndjern, løp 25-åringen ut i skogen og forsvant. Siden har ingen sett ham.

FORTSATT IKKE FUNNET: Politiet i Sverige jakter fortsatt på den 25 år gamle mannen som forsvant under en fangetransport torsdag. Foto: Svensk politi

Intensiv politijakt

Ifølge SVT ble Kastellanoss dømt til 14 år i fengsel for et knivdrap som ble begått tidligere i år. 25-åringen har anket dommen. Han mener at drapet ble begått i nødverge.

Da rømningen ble kjent, ble det slått riksalarm og iverksatt en omfattende leteaksjon ble iverksatt. Politihelikopter har jaktet mannen fra luften, mens politihunder har blitt satt inn på bakkeplan.

Området hvor han forsvant har blitt saumfart, men politiet står foreløpig uten spor.

– Det aktive søket ble avsluttet i går. Han er etterlyst og kan være hvor som helst i landet, sier Jan Materne, vakthavende befal i Bergslagen politiregion.

Leter internasjonalt

Som en del av politijakten, utvides nå etterlysningen til å gjelde internasjonalt, bekrefter Materne.

– Vi jobber med å få til en internasjonal etterlysning. Det er en del av arbeidet med å finne ham, sier han til SVT.

Til Aftonbladet sier Materne at det er ingenting som tyder på at 25-åringen har forlatt landet.

En teori er at han vil prøve å komme seg til Stockholm. Politimannen sier at samtlige politienheter i Sverige har fått utlevert bilder av 25-åringen, og at politispanere er ute i miljøene han tidligere har vanket i.

– Jeg tror ikke han dukker opp i vårt distrikt. Han dukker opp et annet sted. Før eller senere blir han tatt, sier Materne til Aftonbladet.

Ba naboer holde seg innendørs

Beboere i området hvor 25-åringen rømte, skal ha blitt bedt om å holde barna sine innendørs.

Ifølge Aftonbladet ble de også bedt om å holde dører og vinduer låst for å unngå en potensiell gisselsituasjon.

– Ettersom han er på rømmen, så kan han være desperat og opptre aggressiv eller hatefull, sier Christina Hallin, pressetalsperson ved politiet i region Bergslagen, til avisen.