Knivangrepet i Finland etterforskes som terrorisme

Det er det motsatte av det som ble opplyst på en pressekonferanse fredag kveld etter at gjerningsmannen ble skutt i beinet og pågrepet.

To personer ble drept og åtte såret da mannen angrep flere tilfeldige mennesker med kniv i sentrum av Åbo fredag ettermiddag.

Etter flere avhør og tekniske undersøkelser dreier etterforskningen seg nå om både drap og terrorisme, skriver Yle.

Gjerningsmannen ble beskrevet som en yngre mann med utenlandsk bakgrunn. Lørdag morgen bekrefter politiet at han er en 18 år gammel marokkansk statsborger.

Han ligger fortsatt på intensivavdelingen på Åbo universitetssykehus, og er ennå ikke avhørt.

Fredag ettermiddag lette politiet etter flere mulige gjerningsmenn, og pågrep fem personer. Senere ble det opplyst at politiet antar at han handlet alene, men at de ikke utelukker at flere kan ha vært involvert.

De to drepte var finske statsborgere. Det er en italiener og to svensker blant de sårede, opplyser politiet.

Politiet har varslet en pressekonferanse kl. 13.