Søndag opplyser Thames Valley Police at knivangrepet som fant sted i Reading vest for London lørdag kveld nå etterforskes som et terrorangrep.

Tre personer ble drept i angrepet.

Politiet sier at det fortsatt gjenstår etterforskning for å finne ut hva motivet for angrepet var, men de er sikre på at det ikke har noen sammenheng med Black Lives Matter-demonstrasjonen som fant sted i samme park tidligere lørdag.

Det er satt opp politisperringer rundt Forbury Gardens i byen Reading, vest for London. Britisk antiterrorpoliti etterforsker knivangrepet. Foto: Matthew Childs / Reuters

Mann (25) pågrepet

En 25 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Ifølge nyhetsbyrået Reuters og andre britiske medier, er den pågrepne mannen opprinnelig fra Libya. Politiet sier at de ikke har noen opplysninger som peker på at flere personer var involvert i angrepet.

Angrepet skjedde i parken Forbury Gardens ved 19-tiden lokal tid lørdag kveld. Øyenvitner forteller til BBC at en mann skal ha knivstukket flere personer og deretter stukket fra stedet.

Tre personer er alvorlig skadd og får behandling på sykehus.

Britisk antiterrorpoliti har etterforsket hendelsen i natt sammen med lokalt politi, og vil nå ta over etterforskningen.

Ifølge BBCs kilder har den pågrepne mannen tidligere vært fengslet for en mindre domfellelse, ikke terrorhandling.

Johnson sender sine tanker

Statsminister Boris Johnson kommenterte hendelsen lørdag kveld.

– Min tanker går til alle som er rammet av hendelsen i Reading, og min takknemlighet går til nødetatene på stedet sier Johnson i en uttalelse.

Politisjef ved Thames Valley Police, John Campbell omtaler hendelsen som tragisk.

– Slike hendelser er svært sjeldne, men jeg vet likevel at det vil være til liten trøst for de involverte. Jeg forstår bekymringen denne hendelsen skaper blant lokalsamfunnet vårt, sier Campbell.

Han ber også alle som fanget hendelsen på video om å ikke dele disse i sosiale medier.