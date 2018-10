Klubbsjefens helikopter styrtet ved fotballstadion i Leicester

Det er fortsatt ikke bekreftet om klubbeieren Vichai Srivaddhanaprabha (60) selv var ombord i helikopteret.

MEKTIG EIER: Det var Leicesters klubbeier Vichai Srivaddhanaprabhas helikopter som styrtet utenfor King Power fotballstadion i kveld. Det er fortsatt uvisst om han var ombord i helikopteret. Foto: Reuters Staff / Reuters

En drøy time etter dagens kamp mot West Ham styrtet helikopteret på parkeringsplassen utenfor lagets fotballstadion King Power, skriver britiske Mirror.

Ifølge mediehuset blir helikopteret vanligvis brukt til å plukke opp eieren etter kampens slutt, for å transportere ham tilbake til London.

– Spant ut av kontroll

Bilder i sosiale medier viser at et stort antall politibiler, ambulanser og sikkerhetsvakter på stedet. Kraftig røyk og flammer observeres i området der helikopteret styrtet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sky News` reporter Rob Dorsett befinner seg bare noen hundre meter unna ulykkesstedet.

Øyevitner han har snakket med, sier at helikopteret så ut til å miste kontroll bare sekunder etter at det tok av.

– Det virker som det kan ha vært en feil med halerotoren, da den tilsynelatende spant ut av kontroll og krasjet inn i parkeringsplassen, sier Dorsett.

FAST TRADISJON: Klubbeieren Vichai Srivaddhanaprabha har pleid å forlate King Power Stadium i helikopter fra midtsirkelen etter kamp. Dette bildet er fra april 2015. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ligagull

Reporteren sier videre at han har hørt at eieren var ombord sammen med familien sin, men presiserer at opplysningene ikke er bekreftet av politiet eller noen i Leicester fotballklubb.

Det skal fortsatt ha vært tilskuere i området da ulykken inntraff, ifølge The Gurdian.

Vichai Srivaddhanaprabha kjøpte klubben i 2010. I 2015/16-sesongen tok de et sensasjonelt ligagull.