Klovnen som refser Brasil

Han heter Francisco Everardo Silva, men millioner av brasilianere kjenner ham bare som Tiririca – sirkusklovnen som ble medlem av landets nasjonalforsamling.

– Hva driver de egentlig med i kongressen? spurte klovnen, og for å få svar stilte han til valg – under mottoet: Det kan vel ikke bli verre enn nå.

Og velgerne var enige. Med 1,3 millioner stemmer var han den mest populære av alle de folkevalgte da han ble medlem av Brasils kongress for sju år siden. Men nå i desember erklærte han at han har fått nok.

– Full av skam

– Etter det jeg har opplevdi de sju årene jeg har vært her i kongressen, så forlater jeg dere full av skam, sier Tiririca, i en tale til sine kolleger.

– Det er mer orden på sirkus enn i parlamentet, sier klovnen og politikeren Tiririca. Foto: STRINGER/BRAZIL / Reuters

– Dere bryr dere ikke om landet vårt eller om folkets liv og helse.

– Dere aner ikke hva det vil si å sulte, og dere har aldri vært innlagt på et offentlig sykehus her i Brasil og opplevd hvor ille forholdene er der, sier klovnen og parlamentarikeren Tiririca i sin åtte minutter lange tale i nasjonalforsamlingen.

Skjellsord

"Politiker" er et skjellsord her i Brasil, og det er mange og gode grunner til at det er blitt slik. For eksempel at de folkevalgte går løs på hverandre med bare nevene og bruker de verste skjellsord under TV-overførte debatter.

Men dette er langt fra det verste: For, utrolig nok, har mer enn halvparten av medlemmene av kongressen vært under etterforskning for korrupsjon de par årene.

Og at de har gitt seg selv en lønn som er 25 ganger så høy som minstelønna her i Brasil.

Mer orden på sirkus

– Dere vet alle at vi tjener godt og har mange privilegier for at vi skal jobbe for folket, sier klovnen Tiririca i sin avskjedstale i kongressen.

– Men mange av dere jobber lite. Av de mer enn 500 medlemmene av denne forsamlingen har jeg telt bare åtte som kommer regelmessig til plenumsmøtene.

Mer enn 100 ledende politikere og næringslivsfolk er arrestert i Petrobras-skandalen – den største korrupsjonssak i Brasils historie. Luksusbiler som denne ble funnet hos flere av dem. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

– Og arbeidet her er kaotisk og lite effektivt. Jeg vil påstå at det er mer orden på sirkuset der jeg opptrer på fritiden enn her i kongressen, sier klovnen:

Viktig valgår

2018 er et av de viktigste valgår her i Brasil siden 1980-tallet, og aldri før har mistroen til landets politikere vært større.

De siste to årene er mer enn hundre ledende politikere og næringslivsfolk havnet bak lås og slå som følge av Petrobras-skandalen – den største korrupsjonssak i landets historie.

Likevel er dette bare én av utallige korrupsjonssaker her i Brasil de siste tiårene.

500 milliarder i året

– Korrupsjon koster Brasil 200 milliarder reais (500 milliarder kroner) i året, forteller statsadvokat Deltan Dalagnol, som etterforsker Petrobras-skandalen.

Medlemmer av Brasils kongress under en viktig avstemning. De folkevalgte har bevilget seg en lønn som er 25 ganger høyere enn minstelønna i landet. Foto: EVARISTO SA / AFP

– For disse pengene kunne vi ha tredoblet investeringene i helse eller i utdanning her i landet, sier han.

Men rettsoppgjøret i Petrobras-saken er også et av de få lyspunkter i brasiliansk politikk i øyeblikket:

Hvem er ærlig?

– Det betyr veldig mye for oss å se at det gjøres noe, sier den 28 år gamle Thiago Fernandes, som jeg møter på gata her i Rio de Janeiro.

– Det som har skjedd i Brasil de siste par årene er jo helt utrolig i et land der de rike og mektige alltid har sluppet straff.

– Men det store problemet for oss velgere er at alle partier er korrupte, og at det er så vanskelig å finne en ærlig politiker, sier 28-åringen.

"Stopp tyven"

En klovn taler i Brasils nasjonalforsamling, og ingen ler. For brasilianere vet at han sier sannheten.

Og de har alle hørt denne vitsen: Hvis noen i parlamentet roper «stopp tyven» så begynner alle politikerne å løpe.