Klimaverstingen India får verdens største solcellefarm

Prosjektet ble utviklet av to unge indiske kjemikere. De sier til BBC at den nye teknologien for karbonfangst ikke vil kurere klimaproblemene, men at det kan være et nyttig bidrag til å kanskje redusere 5–10 prosent av verdens kullutslipp.

Sparer 60.000 tonn utslipp i året

Det er anslått at industrianlegget i den Indiske havnebyen Tuticorin vil spare 60.000 tonn CO₂-utslipp i året. Dette skjer ved at de bruker den kjemiske oppskriften på bakepulver, der en form for salt bindes til CO₂-molekyler.

– Jeg tenkte aldri på å redde planeten. Men jeg trengte strøm fra CO₂, og dette var den beste måten å få til det på. Det sier eieren av fabrikken, Ramachadran Gopalan, til BBC.

Videre forteller han at driften av den kjemiske fabrikken nå har nesten null i utslipp.

FORURENSNING: Ifølge WHO er 80 prosent av innbyggere i verdens byer plaget av forurenset luft. Her i Delhi. Foto: Cathal Mcnaughton / Reuters

60 millioner hjem med solenergi innen 2022

Bare 100 kilometer unna fabrikken, ligger verdens største solcellefarm som gir strøm til 150.000 boliger på et område på 10 kvadratkilometer.

Indias president, Narendra Modi. Foto: MONEY SHARMA / Afp

Indias statsminister Narendra Modi, tilbyr nå subsidier til en plan der 60 millioner Indiske hjem skal få energi fra solceller i innen 2022. I tillegg har han som mål at 40 prosent av energien skal komme fra fornybare kilder innen 2030.

Nylig har det vært stilt spørsmål om India vil holde seg til klimamålene etter at president Donald Trump kan være i ferd med å skrape klimamålene for USA.

På den siste klimakonferansen i Marrakech forpliktet Kina, EU og mange utviklingsland seg videre til planene om å kutte utslipp uavhengig av amerikanske engasjementet.

