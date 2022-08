Klimakrisen gir underskudd av gutteskilpadder

CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Nesten hver havskilpadde-baby som blir født langs sandstrendene i Florida i USA er jente, opplyser forskere til Reuters.

De har omtrent ikke funnet noen guttebabyer etter at skilpaddeggene har klekket de siste fire årene.

I Australia oppdaget forskere det samme, hvor 99 prosent av alle havskilpaddene var jenter.

– Konsekvensen av skjeve kjønnsbalanser er at bestanden ikke klarer å reprodusere seg. Det er svært dramatisk, sier Karoline Andaur, generalsekretær i Naturvernorganisasjonen WWF.

Sandtemperatur bestemmer

Foto: AP

Mens de fleste dyr får kjønnet sitt bestemt ved befruktning, bestemmes kjønnet til havskilpaddene gjennom temperatur.

Det vil si at dersom eggene ligger langs en kjølig strand, blir det gutt, mens varmere strand gir jente.

Grensene på dette er 27, 7 grader celsius for å få skilpaddegutt, og over 31 grader celsius for å nesten garantert få skilpaddejente, ifølge forskerne.

Det er dermed temperaturen av sanden, etter at havskilpadden har gravd rede for eggene sine, som avgjør neste generasjons kjønn. Det samme gjelder for alligatorer.

– Det mest skremmende er at dette skjer samtidig som at Florida har hatt de høyeste registrerte temperaturene hvert år de siste fire årene, sier Bette Zirkelbach, leder i et lokalt skilpaddemottak i Florida i USA.

Foto: Heather Leiphart / AP

Mangler gutter: – Stort varseltegn

Med slike utsikter, kan det bli lenge til at det kommer guttekull av havskilpaddene. Det gjør at flere forventer en nedgang i bestanden.

– I løpet av de neste årene kommer du til å se en kraftig nedgang i antall fordi vi rett og slett ikke har det genetiske mangfoldet som trengs, sier Melissa Rosales Rodriguez, som jobber på et skilpaddesykehuset i Miami Zoo.

Generalsekretær i WWF Norge, Karoline Andaur, mener det fortsatt er håp til å redde havskilpaddene. Foto: Elin Eike Worren

– Dette er et stort varseltegn for å forstå hvordan klimaendringer påvirker naturen som er livsgrunnlaget vårt. Dette kan bety at en ikke klarer å opprettholde bestanden fordi det ikke fødes nok gutteskilpadder. Videre kan bestanden kollapse, som kan få betydning for resten av økosystemet, sier WWFs generalsekretær til NRK.

Frykter utryddelse

Det er heller ikke bare klimaendringene som truer havskilpaddene.

De er også truet av forurensning, bifangst og marin forsøpling, sier Andaur.

Med økte temperaturer, vil også vannet stige.

Ifølge dansk forskning, har nemlig verdenshavenes vannstand steget med 7,5 centimeter de siste 30 årene. Det forventes også at den økes ytterligere 70 centimeter de neste 100 årene.

Foto: J Pat Carter / AP

Generalsekretæren i WWF er redd for at dette kan bety slutten for noen havskilpadder.

– Jeg frykter at enkelte bestander kan bli utryddet, både på grunn av klimaendringer og fordi leveområdene og strendene forsvinner, sier Andaur.

– Samtidig har jeg håp at med den kunnskapen og informasjonen vi har, at vi greier å lage planer som sørger for at de ikke blir utryddet, sier hun.