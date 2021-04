Klimaforskere: Verden er nærmere å bremse klimaendringene etter Bidens klimamøte

– Hadde ikke USA meldt seg inn igjen i klimapolitikken, hadde det vært vanskelig å se at verden kunne nådd målene i Parisavtalen, sier klimaforsker ved Bjerknessenteret Eystein Jansen.

Under president Joe Bidens klimamøte torsdag, ble det kjent at USA oppjusterer sitt klimamål. Innen 2030 skal landet ha kuttet 50 til 52 prosent, sammenlignet med 2005-nivå.

En fersk analyse fra Climate Action Tracker (CAT) viser at det nye målet reduserer det globale utslippsgapet med 5 til 10 prosent innen 2030.

Med utslippsgapet menes avstanden mellom faktiske utslipp og det som trengs for å nå målet i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

– Dette er helt klart noen viktige skritt i riktig retning, og vil gi flere positive effekter, sier forskningsleder i Cicero Steffen Kallbekken.

Over hundre land har ikke meldt inn mål

Men til tross for at USA har tatt på seg en grønn ledertrøye, er det på nåværende tidspunkt 106 land som fortsatt ikke har meldt inn nye og forsterkede klimamål.

Dette er medlemslandene av Parisavtalen forpliktet til å gjøre hvert femte år – 2021 er allerede ett år på overtid.

Det var i tillegg ventet at store utslippsland, som Kina, India og Russland, ville komme med skjerpede klimamål under Bidens møte. Dette skjedde ikke.

Noen av landenes kunngjøringer fra Bidens klimamøte Ekspandér faktaboks Kom med nye mål USA: Kutte 50–52 % innen 2030, fra 2005-nivå

Japan: Kutte 46 % innen 2030, fra 2013-nivå

Canada: Kutte 40–45 % innen 2030, fra 2005-nivå Kom ikke med nye mål Kina: Utslippene skal ikke øke etter 2030. Skal være karbonnøytralt innen 2050.

Russland: Kutte 25-30% innen 2030, fra 1990-nivå.

India: Kutte 33-35% innen 2030, fra hva det ellers ville vært. Kom med nye lovnader Sør-Korea: Stanse offentlig finansiering av nye kullkraftverk

Brasil: Klimanøytralt innen 2050, lover å stanse avskogingen

EU: Utvider kvotemarkedet til å gjelde bygninger og transport

Kina: Fase ned kullforbruket frem mot 2030, med mål om å få kullandelen ned til 56 % av energimiksen i år. Samtidig godkjenner Kina fortsatt nye kullkraftverk.

Flere har også kritisert USA for at det nye klimamålet ikke er ambisiøst nok, fordi de er på andreplass i å slippe ut mest klimagasser i verden.

Ifølge analysen fra CAT ville også et amerikansk klimamål på 57–63 prosent vært på linje med å nå 1,5-gradersmålet.

HAR TROEN: Forskningsleder ved Cicero Steffen Kallbekken tror ikke USAs nye klimamål bare er tomme ord. Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

Kallbekken i Cicero mener det handler om å ha realistiske forventninger, og sier USA for ikke lenge siden var helt utmeldt av den internasjonale klimapolitikken.

– Man kan alltids si at USA burde kuttet mer. Men ser vi hva dette kan bety på sikt, så er dette et betydelig jafs mot der verden ønsker å være i 2030, sier Kallbekken.

Den anerkjente klimaforskeren Michael Mann sier også i et intervju med PBS NewsHour at USA nå setter et viktig eksempel for verden.

– Det positive er at vi ikke trenger et mirakel for å klare dette. Vi har teknologien på plass, og nå har vi et lederskap som tror på klimaendringene. Det viktige som gjenstår nå er å få klimalovgivning gjennom Kongressen, sier Mann.

Viktig forarbeid før Glasgow

Bidens hensikt med klimamøtet var å legge press på flere land til å komme med skjerpede klimamål.

Disse målene skal offisielt meldes inn på klimatoppmøtet i Glasgow til høsten. Land som Japan og Canada forsterket målene sine torsdag.

Klimaforsker Eystein Jansen har blant annet vært hovedforfatter av de to siste rapportene fra FNs klimapanel (IPCC).

Han påpeker at USAs initiativ er viktig forarbeid før klimatoppmøtet.

GODT FØR GLASGOW: Klimaforsker Eystein Jansen ved Bjerknessenteret tror viktige stener nå har blitt lagt før klimatoppmøtet i Glasgow. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Når flere land har dette på plass før Glasgow, så slipper man problemer som ofte oppstår rundt dette på de toppmøtene, sier Jansen, og fortsetter:

– De har nok av ting å diskutere, så det er derfor større sjanse for at landene nå kommer i mål med andre beslutninger som blir viktige for opptrappingsplanen i Parisavtalen.

Samtidig understreker han at det blir viktig å få på plass skikkelige forpliktelser under toppmøtet.

– Det må spikres strengere forpliktelser enn under tidligere toppmøter. Hvis ikke er målene i Parisavtalen bortimot umulige. Det er enda ikke noe skikkelige tegn til at de globale utslippene går ned. Så det gjenstår se om vi faktisk kan klare det. Glasgow i år blir derfor veldig viktig, sier han.

NRK forklarer Hva skjer i Glasgow? Bla videre Regelverket i Parisavtalen kan endres Det ble kalt en internasjonal seier da FN-landene i 2015 sluttet seg til Parisavtalen, som skal jobbe for at verden ikke blir varmere enn 1,5 grader. Selv om medlemslandene har en regelbok å forholde seg til, er det fortsatt uenighet rundt temaer som regnskapsføring av utslipp og frivillige markedsmekanismer. Hvordan skal verden tilpasse seg klimaendringene? Såkalt klimatilpasning blir viktig i Glasgow. Landene skal bli enige om globale mål for dette, og ikke minst hvordan dette skal finansieres. Sistnevnte er ventet å bli betent. Hvordan skal de rike hjelpe de fattige? Det er verdens største og rikeste land som står bak de største klimagassutslippene, og klimaendringene går hardt utover sårbare land som sliter med å tilpasse seg. Hvilke land som kan dekke utgifter og hjelpe med klimaskader i fattige land blir derfor viktig i Glasgow. Bedre klimaløsninger Medlemslandene skal se på gapet mellom innrapporterte klimamål og forpliktelser, og hva som faktisk må til for å klare 1,5-gradersmålet. Foreløpig er dette gapet stort. Få flere med på laget Flere ikke-statlige aktører og andre grupper mangler representasjon under klimatoppmøtene. Det skal sees nærmere på hvordan disse kan inkluderes bredere. Forrige kort Neste kort

Kan skape et nytt handelsmarked

Kina er det landet i verden som slipper ut mest klimagassutslipp.

Kallbekken er ikke overrasket over at det ikke kom noen skjerpede mål torsdag, og mener man heller ikke trenger å henge med hodet over dette.

– De vil nok ha regien selv, og ikke lansere sitt mål på USA sitt møte. Men USAs ambisiøse mål kan påvirke den interne debatten i landet, sier han, og understreker at det kan redusere risikoen for handelslekkasje og gjøre det billigere for Kina å føre en ambisiøs klimapolitikk med USA på markedet.

KOM IKKE MED NYE MÅL: Kina deltok også i det digitale rommet under Bidens klimamøte. Her med utenriksminister Ma Zhaoxu. Foto: Ng Han Guan / AP

Presset på andre land, som ikke er like samarbeidsvillige på klimafronten, tror Kallbekken også vi vil se mer av.

– Vi så det veldig sterkt i 2015, etter Parisavtalen, at USA la tungt press på land som Saudi-Arabia og India. De vil nok bruke sin politiske og økonomiske makt igjen, og det tror jeg får stor betydning, sier han.

Jansen drar også dialogen mellom USA og Kina frem som en positiv faktor.

– Dette er de to viktigste landene i verden når det gjelder klima. De har nå en konstruktiv dialog, selv om de strever med å snakke sammen på andre felt, sier han.