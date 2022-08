Det er ikke bare vinen som sprudler på vingården Black Chalks jorde i Hampshire sørvest for London. Hundrevis av mennesker bruser nesten over av begeistring mellom halmballer og vinflasker på vinfestivalen Fizz Fest.

– Jordbær og fløte i et glass, lyder Mags Rivetts beskrivelse av rosévinen hun nipper til.

Den er laget i hennes nabolag, på en av de andre vingårdene i området. Og dem blir det stadig flere av.

Fizz fest i Hampshire er en festival som feirer de stadig flere engelske sprudlevinene som produseres her. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Det er blitt nesten 900 vingårder i England og Wales. Salget gikk opp 69 prosent fra 2019 til 2021.

Men de som jubler over de britiske boblene, er samtidig klar over det dystre bakteppet som gjør denne produksjonen mulig.

Vinproduksjonen flyttes nordover

– Man kan ikke snakke om engelske viner uten å snakke om klimaendringene, sier Chris Unger.

Han er markedssjef for vinprodusenten Hattingley Valley Wines, og er travelt opptatt med å gi ut smaksprøver til lange køer av vintørste briter på festivalen.

Men selv om global oppvarming gjør at vindruer kan dyrkes lengre og lenger nord, fører mer ekstremvær til nye utfordringer.

Druer trives i et stadig varmere britisk klima. Men klimaendringene fører også med seg mer ekstremvær, som kan være problematisk for vinproduksjonen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Vi ser høyere temperaturer i februar, noe som gjør at knoppene kommer tidligere. Men samtidig har vi sen frost. Når de to tingene skjer samtidig, kan hele avlingen bli ødelagt umiddelbart, forklarer han.

Under den stekende sola er stemningen høy mellom vinrankene. En vennegjeng er godt i gang med vinsmakingen.

– Jeg elsker engelske viner, sier Sarah Earl-Nattrass, før venninnen Beth Norris lattermildt trekker opp en flaske fra en isbøtte og sier at den er enda bedre enn den Sarah drikker.

I delvis skygge fra vinrankene, fester vennegjengen med britiske bobler. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Og hun ler videre når hun humoristisk svarer på hva hun syns om klimaendringene:

– De er åpenbart bra, for da blir det mer vinproduksjon nær oss.

Men bak den tilsynelatende lettheten ligger en forståelse for alvoret.

– Jeg vil heller fly til et annet sted for å drikke vin der, enn at vår verden synker, sier Tamlin Deacon.

– Klimaendringene er topp – inntil vi er under vann, sier David Earl-Nattrass.

Norge er største eksportmarked

Bare 4 prosent av den britiske vinen eksporteres. Skandinavia er det største eksportmarkedet, og der dominerer Norge, viser tall fra bransjeorganisasjonen Wine GB.

Halvparten av all eksportert britisk vin drikkes av nordmenn, skriver storavisa The Times.

Salget har tidoblet seg de siste fem årene, forteller pressesjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

– Interessen har økt veldig raskt. Og vi forventer at salget kommer til å vokse fremover også, på grunn av den høye kvaliteten, sier han.

Både stemningen og temperaturen stiger. Damene kunne smake på vin fra ni forskjellige vingårder på sprudlevinfestivalen i Hampshire. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Nordahl forklarer den økende interessen for britiske viner i Norge med at nordmenn liker den britiske pubkulturen, musikken og med det historiske fellesskapet siden vikingtiden.

Også markedssjef Chris Unger i Hattingley Valley mener historiske og kulturelle bånd er viktig. Men han peker også på en annen side ved nordmenn:

– Jeg tror nordmenns utforskertrang er en del av forklaringen. De er villige til å prøve nye ting.

Norge er dessuten unikt på en annen måte. Vinmonopolet selger nemlig britiske bobler som en egen kategori.

– Det at utsalgene har en egen merking av «engelsk musserende vin» ser vi ingen andre steder i verden. Vi bruker Norge som modell for hva som er mulig andre steder i verden, forklarer den fornøyde vinprodusenten.

Skål! Egenproduserte sprudleviner er på vei opp og frem i Storbritannia - og i Norge. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Man får kjøpt over 100 ulike typer britiske bobler i Norge nå, men kategorien kommer med en klar ulempe. Det er Champagne-priser, der de fleste koster 300-400 kroner per flaske.

NRK benytter sjansen til å spørre Chris Unger om det er aktuelt å sette ned prisene.

– Nei. Eh... Det enkle svaret er nei.