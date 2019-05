Klimabekymring og Equinor-skepsis preger valget i Australia

Arbeiderpartiet Labor, ledet av Bill Shorten, leder med 51 prosent før valget 18. mai, ifølge Newspoll, en ledelse de har hatt i flere måneder foran statsminister Scott Morrisons regjeringskoalisjon.

Morrisons utsikter for gjenvalg kan havarere på nettopp klimafronten, to år etter at han holdt en kullklump foran landets Parlament og sa «ikke vær redd, den vil ikke skade dere», skriver BBC.

Labor-leder Bill Shorten varsler strenge klimatiltak dersom han blir Australias nye statsminister. Foto: Lukas Coch / AP

Klimakonsekvenser

To av tre voksne australiere mener klimaendringer er den største trusselen mot landets sikkerhet, ifølge Lowy Institute Poll. Befolkning har fått føle på kroppen følgene av miljøødeleggelser og global oppvarming. Med sommertemperaturer godt over 40 grader i store deler av landet og svakt ozonlag, ligger landet på verdenstoppen i hudkrefttilfeller. Men også ekstremværets andre følger bekymrer.

Siden årsskiftet har delstaten Queensland hatt ekstremtørke som utløste 120 skogbranner, etterfulgt av en hundreårsflom som tok livet av minst 500.000 husdyr, i tillegg til å true store deler av det ville dyrelivet i området.

Denne uken ble 13 aktivister pågrepet under en klimaprotest i Sydney. Samtidig har en gruppe aboriginer klaget Australias regjering inn til FN for å ha brutt deres rettigheter ved å ikke iverksette klimatiltak.

– Tidevannet stiger årlig og våre hjem, landområder og kulturminner oversvømmes, sier gruppen i en uttalelse.

Statsminister Scott Morrison fremhever landets sunne økonomi og frykter at harde klimatiltak kan bli dyrt for australiere. Foto: Mick Tsikas / AP

Equinor-motstand

Norske oljeletingsplaner har også blitt et tema i den australske valgkampen, etter at Equinor sikret seg to letelisenser i Australbukta, med mulighet for boring allerede i 2020. Planene har utløst protester i landet, med plakater med påskrifter som «no way, Norway!". Mange australiere frykter både oljelekkasjer, klimagassutslipp og svekket naturmangfold.

– Dersom jeg blir valgt, vil det å iverksette en vurdering av oljesølfaren ved bukta være noe av det første jeg gjør. Saken er viktig for mange av dem som bryr seg om kystlinjen, sier Labor-leder Bill Shorten, ifølge Canberra Times.

Men Shorten får kritikk av senator Simon Birmingham i regjeringspartiet Liberal, som mener Labor har snudd i Equinor-saken.

– I går ønsket de at det australske petroleumstilsynet NOPSEMA skulle få ta vurderingen selv. Dette er bare et forsøk på lokal populisme, sier han.

Kostnader ved kutt

Morrison har bygget valgkampen sin på Australias sterke økonomiske situasjon, til tross for at veksten har minket de siste månedene. Statsministeren har fremhevet viktigheten av klimatiltak, men fastholdt at store klimakutt kan ramme landets økonomiske stabilitet. Han har satt et mål om opptil 28 prosent klimagasskutt innen 2030. Shorten krever 45 prosent.

– Hva vil dine klimakutt koste det australske folket? spurte Morrison under en TV-sendt debatt.

– Regjeringen fremhever ofte kostnadene ved klimatiltak, men tar aldri opp kostnadene ved manglende klimatiltak, svarte Shorten.