CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Politiet i den vestlige delstaten Nordrhein-Westfalen har fått ordre om å fjerne alle klimaaktivistene i Lützerath, melder Reuters. De forventer at det kan ta flere uker.

Aktivistene er ifølge Al Jazeera flere tusen. De kjemper mot utbyggingen av brunkullgruven Garzweiler II.

– Vi er her og vi er høylytte fordi dere stjeler fremtiden vår, roper de sammenlenkede aktivistene.

Også Greta Thunberg har varslet på Twitter at hun vil delta på demonstrasjonen på lørdag. Hun besøkte Lützerath fredag og kom med skarp kritikk av politioperasjonen for å fjerne demonstrantene.

Greta Thunberg er til stede i Lützerath og har kommet med sterk kritikk av politiet. Foto: CHRISTIAN MANG / Reuters

En flere titalls meter høy gravemaskin utvinner brunkull i Garzweiler dagbrudd i Tyskland. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Klimabombe under bakken

For under disse jordene og vesle husene ligger en klimabombe: omtrent 280 millioner tonn brunkull.

Energiselskapet RWE vil utvide det nærliggende dagbruddet for å bringe energi til et sulteforet tysk kraftmarked.

For å bedre kunne forsvare seg har aktivistene inntatt de forlatte husene i bygda, bygd trehytter og vakttårn.

Klimaaktivister sitter i pålekonstruksjoner på veien inn til landsbyen. Foto: Michael Probst / AP

2. januar barket de sammen med politiet. Fyrverkeri, tomflasker og steiner ble kastet og skutt i retning politiet. En barrikade av bildekk ble satt fyr på. En aktivist limte seg fast til hovedveien.

Etter en drøy uke med relativ ro rykket politistyrker igjen inn i Lützerath onsdag, der de ble møtt med liknende voldsomme motangrep.

Fredag melder nyhetsbyrået DPA at to klimaaktivister har forskanset seg i en tunnel under landsbyen. Aktivistene er fast bestemt på å lenke seg fast hvis noen forsøker å hente dem ut, ifølge en talsperson for gruppen Lützerath lever.

En politimann klatrer ut av et knust vindu i Lützerath. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

En klimaaktivist holder et tegnet portrett av gårdeieren Eckhardt Heukamp mens han blir arrestert. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Gårdeieren som sa nei

Eckardt Heukamp og syv andre lützerathere har siden 2019 vært de eneste gjenværende innbyggerne.

De 900 andre landsbyboerne ble da flyttet for å gi plass til en utvidelse av dagbruddet Garzweiler. Kirker, hus og skoler må vike for utvinningen av 280 millioner tonn brunkull. Eckardt Heukamp er den siste gårdeieren.

Landsbyen Lützerath avbildet i 2019. Foto: Arne Müseler / garzweiler.com / CC-BY-SA-3.0

Lützerath og området rundt var frem til 1980-tallet hjem til rundt 40.000 personer. Men det er energiselskapet RWE som eier jorden.

RWE har nemlig bergrettighetene til kullforekomstene, og kan dermed lovlig kreve å få kjøpt landområdene.

Eckhardt Heukamp tok saken til retten, men tapte til slutt i fjor. Aktivister hadde i mellomtiden inntatt Lützerath. Det satte scenen for dagens konflikt.

Demonstranter kaster molotovcocktail og fyrverkeri mot politiet i Lützerath Foto: BENJAMIN WESTHOFF / Reuters

Konflikten er på mange måter symbolsk for Tysklands energiutfordringer. Etter å ha faset ut atomkraft satset Tyskland stort på russisk gass.

Nå, etter at Putin invaderte Ukraina, har Tyskland omstartet flere gamle kullkraftverk. Til tross for en rødgrønn regjering med blant annet en klima- og økonomiminister fra Miljøpartiet.