Klart for kvinnemarsj mot Trump

Donald Trump møter motbør i løpet av sin første hele dag av sitt presidentskap.

Demonstrasjonen «Women's March» holdes i flere verdensdeler og har utspring i en amerikansk bestemors reaksjon på Donald Trumps uttalelser om kvinner under valgkampen.

I Washington er det ventet 200.000 mennesker i gatene – et større antall enn oppmøtet under selve presidentinnsettelsen. Dog er det ventet at demonstrasjonene tar en roligere form enn det som var tilfellet fredag. Da gikk svartkledde demonstranter til angrep på biler og butikkvinduer.

Globale protester

I Sydney i Australia ble marsjen gjennomført lørdag morgen norsk tid, der folk samlet seg i Hyde Park med plakater som «Feminsm is my trump card» og «Fight like a girl».

– Hat og rasisme er ikke bare USAs problem, sa organisator Mindy Freiband til de fremmøtte.

Folk i alle aldre hadde møtt fram for å demonstrere i storbyen.

– Jeg vil ikke vokse opp i en verden der hat er allment akseptert og der det er OK å straffeforfølge minoriteter, sier Alyssa Smith, som tok med seg sin to år gamle datter.

Også i Norge og Sverige er det planlagt demonstrasjoner i løpet av lørdagen.

«Gjennom den amerikanske valgkampen har vi blitt vitner til en uakseptabel retorikk om kvinner, religion, innvandring og klimautfordringer. Vi vil sende et tydelig budskap til den nye amerikanske administrasjonen, og til verden, om at kvinnerettigheter er menneskerettigheter,» skriver de norske arrangørene på Facebook.