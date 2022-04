Onsdagens TV-debatt er den eneste mellom de to kandidatene før valget søndag 24. april.

I nesten to og en halv time i kveld skal kandidatene sitte ansikt til ansikt, to meter fra hverandre, og diskutere retningen for Frankrike de neste fem årene.

Har trukket lodd om gjennomføringen

Når de to møtes i studio er ingen ting overlatt til tilfeldighetene. De to partiene har stilt krav til hvem som skal få lede debatten og godkjente til slutt Gilles Bouleau fra TV-nyhetene i TF1 og Léa Salamé som er journalist i TV-kanalen France 2.

De trakk lodd om hvem som skal sitte hvor, og endte med Macron til venstre og Le Pen til høyre.

Selv temperaturen i studio har vært et tema. Den skal nå være på ca. 19 grader, melder franske medier.

Partene skal gjennom åtte temaer, men også her måtte man trekke lodd da de ikke ble enige om rekkefølgen.

Nå skal Marine Le Pen få svare først og det første temaet blir om kjøpekraft. Det er regnet for å være et av hennes sterkeste kort, mens tema nummer to er mer på Macrons hjemmebane. Da skal nemlig internasjonale forhold diskuteres.

Kan bli avgjørende for mange

For mange velgere kan debatten bli avgjørende for hvem de vil stemme på. Og det er ventet gode seertall i kveld.

For fem år siden – også den gang mellom Le Pen og Macron, så 16,6 millioner mennesker debatten.

Ettersom det i år er 48,7 millioner stemmeberettigede i Frankrike, vil tilsvarende seertall i år føre til at over hver tredje mulige velger ser debatten.

Fakta om det franske presidentvalget Ekspandér faktaboks Første runde i det franske presidentvalget ble avholdt søndag 10. april. Siden ingen kandidat fikk over 50 prosent av stemmene, blir det avholdt andre valgrunde søndag 24. april.

Der møtes sittende president Emmanuel Macron og høyrepopulistiske Marine Le Pen.

Hele tolv kandidater stilte til valg i den første valgrunden, men det var lenge klart at det endelige valget ville stå mellom Macron og Le Pen.

På de siste meningsmålingene leder Macron med mellom 53 og 56 prosents oppslutning. Oppslutningen for Le Pen ligger på mellom 44 og 47 prosent.

Valglokalene åpner klokken 8 og stenger klokken 19. I de største byene er valglokalene åpne til klokken 20.

Det er 48,7 millioner stemmeberettigede i Frankrike. (NTB)

Forsprang til Macron

Meningsmålingene gir den sittende presidenten et forsprang. Tirsdag ga et gjennomsnitt av tre målinger ham 55,83 prosent.

Selv om det er en klar ledelse, er det over 10 prosentpoeng under de 66,10 prosent han fikk ved valget i 2017.

Emmanuel Macron drev lørdag valgkamp i Marseille. Macron fikk 64,42 prosent av stemmene i Marseille i 2017 og trenger et godt resultat også i år. Foto: Laurent Cipriani / AP

Macron viser til 2016, da meningsmålingene viste feil både før Brexit-avstemningen i Storbritannia og presidentvalget i USA.

– Akkurat nå kan begge vinne, sier Macron-allierte og tidligere presidentkandidat, François Bayrou, til AFP.

Macron har skaffet seg mange innbitte motstandere etter fem år ved makten, ikke minst fra Gule Vester-bevegelsen.

Les også: Slik kan ytre høyres kandidat vinne valget i Frankrike

Le Pens sjanse

Med fire dager igjen til valget er de fleste kommentatorer enige om at kveldens debatt er le Pens siste sjanse til å ta igjen forspranget.

Le Pen må overbevise seere og potensielle velgere om at hennes parti har moderert innvandringsmotstanden.

Le Monde sier hun vil prøve å fremstille seg selv som en troverdig leder og gjøre valget til en folkeavstemning mot Macron.

Det greide hun ikke i debatten for fem år siden. Da kom hun dårlig forberedt og rotet det til. Hun lette og bladde i papirene sine etter tall og opplysninger.

– Debatten ble et nederlag jeg betalte en høy pris for, har hun sagt i etterkant. Denne gangen kommer hun nok langt mer forberedt.

De to debattantene skal også ha hver sin representant i kontrollrommet under sending. De skal jobbe for å kontrollere og godkjenne hvilke bilder som blir vist av de to.

Det er åttende gang det holdes debatter før et fransk presidentvalg. På de to svart/hvitt-bildene sees Valéry Giscard d'Estaing og François Mitterrand i 1974 og 1981, Oppe til høyre Mitterand og Jacques Chirac i 1988. Nede til venstre Chirac og Lionel Jospin i 1995. I midten nede Ségolène Royal og Nicolas Sarkozy og nede til høyre Sarkozy og François Hollande i 2012. Foto: AFP

Må fremstå som en troverdig president

– Debatten har normalt ikke så stor innflytelse på valgresultatet. Men det er viktig at hver kandidat fremstår som en «troverdig president», sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Franck Orban.

Han sier at den største faren ved disse debattene er at begge kandidater har forberedt seg så godt at det ikke skjer noen reell dialog mellom dem.

– Dermed vil ikke debatten ha noen relevans. Hele debatten er konfrontasjon. Velgerne må se at det er to helt ulike opsjoner som står opp mot hverandre. Sitter ikke velgerne igjen med et klart bilde av hvilket alternativ de står overfor, så er den mislykket.

Orban sier det er kun i konfrontasjon at man får fram forskjellene mellom kandidatene.

Førsteamanuensis Franck Orban sier at en debatt som dette primært har en symbolverdi. Den kan likevel virke på utfallet av andre valgomgang i Frankrike. Foto: NRK

– Programlederne må holde seg i bakgrunnen, men likevel klare å skape debatt.

Orban understreker at strategien kandidatene velger, er veldig viktig.

– For fem år siden framsto Macron nærmest som en lærer for Marine le Pen. Går han inn i den rollen igjen, vil det virke arrogant og nærmest diskriminerende. Han må finne den rette tonen, vise at programmet hennes ikke henger på greip.

– Marine le Pen gjorde en dårlig figur for fem år siden. Hun fikk panikk, hun angrep og virket truende. Hun viste at hun ikke egnet seg som president. Dermed mistet hun oppslutning.

– Denne gangen er hun svært godt forberedt. Hun har omprioritert sin agenda, slappet av før debatten og er klar, sier Franck Orban.

Holdes for åttende gang

Det er åttende gang det holdes debatter før et fransk presidentvalg. Den første debatten ble holdt mellom høyresidens Valéry Giscard d'Estaing og sosialisten François Mitterrand i 1974.

Gjennom årene har debattene hatt flere minneverdige situasjoner.

I 1988 var Mitterand sittende president mens hans utfordrer Jacques Chirac var statsminister.

Til Chiracs store irritasjon insisterte Mitterand på å kalle motstanderen for «statsminister», for å understreke at han var lavere i rang.

I 2002 ble det ikke holdt debatt. Sittende president Chirac ville ikke møte ytterliggående Jean Marie le Pen, faren til dagens kandidat.

Fem år senere, i 2007, var sosialisten Ségolène Royal den første, og så langt eneste kvinnen, som har kommet til andre valgomgang.

Hun møtte Nicolas Sarkozy og han provoserte henne ved å bruke mannlige herskerteknikker. Når hun lot seg irritere, svarte han med kommentarer som; «men frue, man nå være rolig hvis man skal være Frankrikes president».