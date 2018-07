Klare til redningsaksjon i Thailand

Saka vert oppdatert

Gunstig vêr og mindre vatn i grotta gjer at redningsmannskapet har ein sjanse til å redde fotballaget og trenaren deira ut av i grotta i Thailand.

Redningsarbeidarane er derfor i gang med førebuingane, seier guvernøren i provinsen Chiang Rai, Narongsak Osatanakor, under ei orientering til journalistar laurdag.

Styresmaktene ventar på to store grupper med frivillige dykkarar som skal kome laurdag og søndag. Når desse er på plass, skal dei vere klare for å starte operasjonen med å redde dei 13 personane ut av grotta, seier Osatanakor.

Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Lite oksygen

Gutane har sete faste i to veker. Dykkarar har tatt med seg mat og oksygen inn i grotta, fordi det er i ferd med å bli lite oksygen igjen.

– Plana eg har halde fast på heilt frå start er at vi må få barna ut, og den avgjerande faktoren for denne plana er at det er så lite vatn som mogleg i grotta, seier Osatanakorn og legg til at redningsarbeidarane har tømt så mykje av vatnet det er mogleg å få ut av grotta.

– Men dersom det regnar og blir meir vatn igjen, anar vi ikkje kva risikofaktorar vi kjem til å stå overfor, seier han vidare.

Redningsmannskapet har bora 100 hol på 18 ulike stadar i dette fjellet, i håp om å treffe staden der gutane set innesperra. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

100 hol

Frå laurdag er det venta eit kraftig regnvêr, som kan får vasstanden i grotta til å stige igjen. Dersom det varsla regnet er endå kraftigare enn venta, vil ein likevel forsøke å hente ut gutane, sjølv om det er ein risiko knytt til dette, skriv AP.

Laurdag gjorde redningsarbeidarane eit hittil uprøvd forsøk på plana med å lage ein alternativ utgang frå grotta, då dei bora over 100 hol ned i fjellet. Likevel var det ingen av dei som trefte området der gutane er innesperra.

– Nokre av hola er så djupe som 400 meter, men vi har ikkje klart å finne staden der gutane er. Vi manglar teknologien til å finne den nøyaktige posisjonen deira, men vi reknar med at dei er om lag 600 meter ned, seier Osatanakorn.