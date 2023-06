Overlevende anslår at så mange som 750 mennesker var ombord i fiskebåten som forliste nær Pylos i Hellas natt til onsdag.

Mye tyder på at minst hundre barn var plassert under dekk under overfarten fra Libya.

Greske myndigheter melder at 104 er funnet i live, 78 er bekreftet døde.

Den overfylte fiskebåten ligger på 5000 meters dyp i Middelhavet, noe som vil gjøre det nærmest umulig å vite nøyaktig hvor mange som var ombord.

Arresterte

Ni mistenkte menneskesmuglere blir framstilt for retten i kystbyen Kalamata i Hellas mandag. De skal ha ført den overfylte fiskebåten som gikk ned om lag 80 kilometer fra den greske kyststripen.

Lederen for advokatforeningen i Kalamata sier det er mange spørsmål som krever svar.

– Det er mange som stiller spørsmål om hva som skjedde. Vi må starte med å spørre om kystvakten gjorde det rette, sier Kostas Margelis.

Overlevende hevder at 750 var ombord i denne fiskebåten da den forliste. Foto: AP

Samtidig som mistenkte menneskesmuglere framstilles for retten i Hellas, er ti mistenkte menneskesmuglere arrestert i byene Kashimir og Gujarat i Pakistan, skriver The Guardian.

De er mistenkt for å ha rekruttert unge, fattige pakistanere til å bli med på den farefulle reisen over til Europa i fiskebåten som gikk ned.

En far til en savnet sønn får trøst av nabo. Raja Yousaf er en av mange pakistanere som håper på livstegn. Sønnen Raja Sajid er savnet. Foto: Nasir Mehmood / AP

Ifølge BBC skal hver pakistaner ha betalt menneskesmuglere 7000 dollar for transporten til Europa og for løfter om jobb der.

Nasjonal sørgedag mandag

I Pakistan er det innført en nasjonal sørgedag mandag. Minst 21 av pakistanerne ombord i «katastrofebåten» er fra samme landsby i hjemlandet.

En landsbyen Bindian er det mange familier som savner sine kjære.

En av dem er Raja Tariq. Han viser fram et bilde av den savnede sønnen sin, Raja Awais, på mobilen sin.

Blant de heldige. Disse personene er blant de 104 som er funnet i live etter forliset onsdag morgen. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

The Guardian skriver at det er uklart hvor mange pakistanere som var ombord og at 12 pakistanere er funnet i live.

Utløst voldsomt raseri

I Pakistan er mye av sinne rettet mot kyniske menneskesmuglere, men også mot den greske kystvakten.

Etter forliset tidlig på morgenen onsdag, er det kommet motstridende informasjon fra den greske kystvakten.

De Dødes Hav står det på plakaten. Sinte grekere demonstrerte mot myndighetene i protest mot behandlingen av migranter og flyktninger. Utenfor parlamentet 15. juni. Foto: Petros Giannakouris / AP

Det at kystvakten er anklaget for å ikke ha komme fiskebåten til unnsetning, fører også til sinne blant grekere, skriver The Guardian.

Mange er overbevist om at redningstjenesten med vitende og vilje unnlot å hjelpe da båten var i havsnød.

Sår tvil om gresk kystvakt

Mandag opplyste BBC at de har analysert skipsdata fra stedet og tiden der båten med hundrevis av mennesker forliste. Dataene sår tvil om det gresk kystvakt har fortalt.

Analyser av bevegelsene til skip i området der migrantbåten befant seg i timene før forliset, antyder at båten ikke beveget seg framover i minst sju timer før den kantret, skriver BBC.

Gresk kystvakt har sagt at båten i samme tidsrom beveget seg i retning av Italia og at folk om bord skal ha nektet å ta imot hjelp.

Utslitte overlevende etter skipsforliset hviler i en lagerbygning i Kalamata i Hellas. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Greske myndigheter har ikke besvart forespørsel fra BBC om å kommentere saken.

FN krever gransking

FN har tatt til orde for en gransking av greske myndigheters håndtering av tragedien, skriver NTB.

En rekke aktivister og eksperter har påpekt at kystvakten burde ha grepet inn og startet en redningsaksjon ettersom båten helt klart var i fare for å synke.

FN mener det burde skjedd uavhengig om folk ombord ba om hjelp eller ikke.

Båten kan ha hatt så mange som 750 menn, kvinner og barn fra Syria, Egypt, Palestina og Pakistan om bord.

Båten hadde lagt ut fra Libya og hadde kurs mot Italia da den kantret og sank utenfor Hellas onsdag.