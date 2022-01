Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fortvilelsen var til å ta og føle utenfor mottakssenteret der de små pelskledde kjæledyrene skulle leveres inn.

– Jeg vil ikke, jeg vil ikke, hikster gutten på 10 år og skjuler hodet i hendene. Han sitter hjemme ved siden av et lite bur og tar avskjed med hamsteren «Pudding».

Pappaen i Hau-familien viser videoen til journalisten fra nyhetsbyrået AFP utenfor senteret. Han er nesten like lei seg som sønnen.

– Jeg følte ikke at vi hadde noe valg. Myndighetene fikk det til å lyde så alvorlig, sier han.

Han legger til at de har eldre familiemedlemmer i huset og ikke kan ta noen sjanser.

«Marshmallow» bæres av matmor til mottakssenteret for avlivning. Foreldrene har ikke fortalt hovedeieren på fem år hva som venter kjæledyret. Foto: BERTHA WANG / AFP

– Det startet med glede. Nå ender det med dette, sier en annen far.

Hans kone bærer et rosa bur. Der inne sitter hamsteren «Marshmallow», en grå liten sak som rynker raskt på nesa.

– Vi kjøpte denne for at sønnen skulle ha litt selskap, forteller Tsui og nikker mot buret.

Han har foreløpig ikke turt å fortelle den fem år gamle eieren at Marshmallow ikke kommer tilbake fra turen.

– Det føles som jeg tar liv. Jeg må «samle» mine egne følelser før jeg vet hva jeg skal si til, sier faren bedrøvet.

Faren forteller at sønnen gråt og gråt før han dro til mottakssenteret med familiens hamster «Pudding»​​​​​​​. Foto: BERTHA WANG / AFP

Hamster-alarm

Det var på tirsdag at hamster-alarmen gikk i Hongkong.

En ansatt i dyrebutikken Little Boss testet positivt for koronaviruset. Det samme gjorde 11 hamstere, som var importert fra Nederland.

Hongkongs regjering har siden pandemien tok til ført et svært strengt smittevernregime. Byen har sammenlignet med andre hatt svært lave smitte- og dødstall.

Myndighetene bestemte raskt at alle hamstere som er kjøpt eller har vært i salg etter 22. desember i fjor, skulle avlives.

Byens dyrebutikker måtte stenge på dagen og tjenestemenn i fullt smittevernutstyr rykket inn og tok med seg de små gnagerne. Til sammen rundt 2000 stykker.

Rundt 150 butikkansatte er satt i karantene. Alle som har kjøpt hamstere etter 22. desember, må teste seg og er beordret til å holde seg hjemme inntil de får påvist negativt prøvesvar.

All import og salg av hamstere er stanset. Myndighetene lover at avlivningen skjer på humant vis. Aller minst vil de at eierne dumper kjæledyrene ut på gata.

Inne i butikken viser eieren tjenestemennene fra helsemyndighetene hvor hamsterne er samlet. Foto: LAM YIK / Reuters

Ønsker å sikre seg

Helseminister Sophia Chan sa på tirsdag at de ikke kan utelukke smitteoverføringer mellom dyr og mennesker, og at de derfor ikke kan noen sjanser.

Dette selv om Hongkongs veterinærmyndigheter var skeptiske til «hamster-massakren».

Vanessa Barrs, professor ved Byuniversitetet i Hongkong, sier til nyhetsbyrået Reuters at hun kan forstå at myndighetene vil sikre seg mot at smitte ikke spres mellom dyr i butikkene, men mener at faren for smitte i hjemmet er overdrevet.

En av helsemyndighetenes ansatte bærer ut de avlivede hamstere ut av dyrebutikken i Mong Kok. Foto: LAM YIK / Reuters

Har laget adopsjonsforum

Dyrevernorganisasjoner i Hongkong mener myndighetene overreagerer på smittetrusselen fra smågnagerne.

– Dette er latterlig, sier Bowen til Reuters. Han unngår å opplyse etternavnet sitt, i frykt for represalier.

Han jobber frivillig for en dyrevernsgruppe som har opprettet et «adopsjonsforum» på sosiale medier.

Der kan familier ta kontakt for å få omplassert hamsteren i stedet for å ta livet av den.

Selv har han tatt imot to hamstere, i tillegg til tre han hadde fra før.

– Dyreliv er også liv. I dag kan det dreie seg om hamstere eller kaniner, i morgen katter eller hunder, sier Bowen oppgitt.

«Hongkong the Cute Hamster Group» har mottatt respons fra over 3000 personer, som tilbyr seg å ta over hamstre som snart blir eierløse.

Den lokale dyrevernsbeskyttelsen Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) opplyser at de har mottatt mange henvendelser fra bekymrede kjæledyrseiere.

– Vi oppfordrer dem til ikke å få panikk eller kvitte seg med dyret uten overveielse, sier SPCA i en uttalelse.

De gir følgende råd til hamstereiere: Unngå å kysse eller snuse på dyret. Ikke host rett på det. Vask alltid hender etter å ha hatt kontakt.

