Klappjakt på «veldig små» museumstyver i Dresden

Museet bekreftet mandag at tyvene stjal tre smykkesamlinger med diamanter, rubiner og smaragder fra tidlig 1700-tall. Hvert sett består av 37 deler.

Politiet i delstaten Sachsen har nå sendt ut bilder av noen av de rundt 100 gjenstandene som ble stjålet fra museet:

En hattespenne med 15 store og 100 mindre diamanter, laget på 1780-tallet og tilhørte Fredrik August III, den siste kongen av Sachsen. Diamanten i midten er på 16 karat.

En epålett med over 230 diamanter fra samme periode som også tilhørte Sachsen-kongen.

Et 96 centimeter langt sverd med slire som er belagt med nesten 800 diamanter. Ifølge museet er det en del av et sett juveler.

En juvel og en ordensstjerne fra Den hvite ørns orden. Sistnevnte har en diamant på 20 karat i midten og et maltesisk kors av røde rubiner.

En sløyfeformet brosje med over 660 diamanter som trolig ble laget til prinsesse Maria Augusta av Sachsen i 1782.

Et perlekjede med 177 perler som ble laget en gang mellom 1927 og 1937.

En sløyfeformet brosje med over 660 diamanter er blant gjenstandene som er stjålet. Foto: Polizeidirektion Dresden / Reuters

Den tyske avisen Bild anslo mandag at tyvene kan ha fått med seg verdier for over en milliard euro.

Museumsledelsen kaller gjenstandene uerstattelige, og vil ikke sette noen prislapp på dem.

– Vi snakker om gjenstander av uendelig kulturell verdi. Dette er nesten verdensarv. En slik smykkesamling finnes ikke noen andre steder i samme form, kvalitet eller mengde, sa direktør Dirk Syndram på gårsdagens pressekonferanse.

Juvelrommet i Det grønne hvelvet. Foto: David Brandt/staatliche Kunstsammlungen Dresden / AP

– Var ikke forsikret

Det grønne hvelvet (Grünes Gewölbe) har Europas største juvelsamling, og huser rundt 4000 verdifulle gjenstander fordelt på ni rom.

Ifølge Bild var ingen av de stjålne gjenstandene forsikret. Museumsledelsen mener de er for lett gjenkjennelige til å bli solgt, og frykter at noen skal ødelegge dem.

Politiet har satt sammen en gruppe med 20 spesialetterforskere for å løse saken.

De har publisert et utdrag fra overvåkingsvideoen der to mørkkledde personer knuser et utstillingsskap med øks.

To av vaktene som var på jobb skal ha ringt politiets nødnummer i stedet for å utløse alarmen, noe som kan ha kostet verdifull tid, skriver Bild.

Politiet sier de var på stedet fem minutter etter at alarmen gikk.

Den tyske tabloiden påpeker at museumsledelsen tidligere har skrytt av at bygningen er like sikker som Fort Knox.

Det grønne hvelvet ligger i slottet i Dresden, Residenzschloss, som er stengt inntil videre. Foto: Sebastian Kahnert / AP

– Må ha vært veldig små

Allerede mandag hevdet Bild å vite at gjerningspersonene var «påfallende små», ettersom de tok seg inn gjennom et lite vindu bak en åpning i gitteret.

En journalist fra kringkasteren NTV beskriver hullet tyvene kom seg gjennom som veldig lite.

– De må ha vært veldig små og veldig godt trent. Hullet er ikke større enn hodet mitt, sier hun.

Politiet mener det må ha vært flere personer involvert, og viser til at noen startet en brann i det elektriske anlegget like før innbruddet.

Det som trolig var fluktbilen, en Audi A6, ble funnet brennende i en underjordisk garasje noen kilometer unna. Det utbrente vraket undersøkes tirsdag.

Fire personer er tiltalt for å ha stjålet mynten Big Maple Leaf i 2017. Mynten er laget av 24 karat rent gull. Foto: Marcel Mettelsiefen / AP

Ifølge AFP har etterforskerne også vært i kontakt med politiet i Berlin for å se etter mulige forbindelser til tyveriet av en gullmynt på 100 kilo fra Bode-museet i 2017.

Tyvene som sto bak brekket tok seg inn gjennom et vindu via en stige, og hentet ut mynten ved hjelp av en trillebår og et tau.

Fire menn er tiltalt for innbruddet, blant dem en ansatt ved museet. Mynten er fortsatt ikke funnet.