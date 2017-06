Kjølig mellom USA og Kina: – Hvetebrødsdagene er over

Forholdet mellom USA og Kina så ut til å være bedre enn på lenge da Xi Jinping besøkte Donald Trump i Florida i april.

Trump, som tidligere hadde utpekt Kina som en av USAs største fiender, ombestemte seg og trakk truslene om å stemple Kina som en valutamanipulator. Han omtalte samtidig Xi som «en flott fyr», og skrøt av et «enestående samarbeid».

Torsdag kom imidlertid nyheten om at den kinesiske banken Dandong og to personer ble svartelistet av USA.

– Denne banken har fungert som en inngangsport for Nord-Korea til amerikanske og internasjonale finanssystemer, og lagt til rette for transaksjoner av millioner av dollar med tilknytning til Nord-Koreas atom- og missilprogram. Det vil ikke USA akseptere, sier finansminister Steve Mnuchin.

Trump har tidligere kritisert Kina for å ikke legge nok press på Nord-Korea, og for det han kaller ensidige handelsavtaler.

Xi Jinping på en militærparade i Hongkong fredag. Foto: Damir Sagolj / Reuters

– Symbolsk

Samme dag ble det kjent at USAs utenriksdepartement har gitt grønt lys til å selge våpen for 1,4 milliarder dollar til Taiwan. Nyheten kom mens Kinas president Xi Jinping besøker Hongkong for å markere overtakelsen fra britene for 20 år siden.

Den innflytelsesrike Kina-eksperten Bill Bishop mener tidspunktet er langt fra tilfeldig, og sier til The Guardian at det er et tydelig signal på at Trump-regjeringen har mistet tålmodigheten med Kina.

– Det er veldig symbolsk. Hvetebrødsdagene er over, og det var egentlig en ganske bedriten bryllupsreise. Jeg tror de sov i hver sin seng, sier han.

Euan Graham ved Lowy-instituttet i Sydney bruker samme uttrykk i et intervju med CNN, med henvisning til en Trump-tweet i forrige uke.

– Det er en veldig klar indikasjon på at hvetebrødsdagene etter Mar-a-Lago-møtet er over, og et klart signal på at det kommer til å bli en endring og en nedkjøling av forholdet mellom USA og Kina, sier han.

– Skader tilliten

Kinas ambassadør til USA, Cui Tiankai, sier til People's Daily at våpensalget krenker den såkalte ett Kina-politikken, som Trump har lovet å støtte.

– Våpensalget til Taiwan og sanksjonene mot kinesiske bedrifter har skadet grunnlaget og den gjensidige tilliten mellom de to landene. Det strider også mot ånden og enigheten fra ledernes møte på Mar-a-Lago, sier Cui.

USA har også luftet frustrasjon over Kinas opptreden i Sør-Kinahavet. Forsvarsminister James Mattis kalte byggingen av militærbaser på øyene i havet «forakt for andre nasjoners interesser», en uttalelse Kina kalte uansvarlig.

Fredag publiserte organisasjonen Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) nye satellittbilder av de kunstige øyene Fiery Cross, Mischief og Subi, der Kina tilsynelatende har bygget oppskytingsramper, overvåkningsutstyr og ammunisjonslagre.