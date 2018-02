Kjent kinesisk menneskerettsadvokat døde brått

Li Baiguang har forsvart bønder og kristne pastorer i Kina. Advokaten døde på et sykehus i Nanjing på grunn av leversvikt, skriver Reuters.

Li ble tidligere slått og truet da han representerte bønder i en sak mot lokale myndigheter, men i det siste skal han ha vært glad for å ha kommet tilbake til arbeidet.

Nå mener en av Lis nære samarbeidspartnere i USA at dødsfallet er mistenkelig.

– Verden må kreve at Kinas myndigheter avgir en full og uavhengig forklaring av omstendighetene, sier lederen av den kristne amerikanske organisasjonen China Aid, Bob Fu.

Han har kjent Li i over ti år, og mener det ikke var noe som tydet på at han var alvorlig syk.

– Vi sørger dypt over tapet av en av Kinas modigste advokater, sier Fu.

DØDE: Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobo døde da han var innom sykehuset mens han var fengslet i Kina. Den Hongkong-baserte organisasjonen Chinese Human Rights Defenders mener at dårlig behandling av kinesiske myndigheter kan direkte ha medvirket til at både Liu Xiaobo og Yang Tongyan døde. Foto: DALE DE LA REY / AFP

– Visste ikke om sykdom

Også svenske Peter Dahl tar dødsfallet svært tungt. Han har vært engasjert i opplæring av advokater i menneskerettighetssaker, og har kjent Li i en årrekke.

– Vi venter nå på å høre fra Lis kone, for det er ingen i hans nettverk som kjenner til at han skal ha lidd av en leversykdom, sier Dahl til NRK.

Dahl er utestengt fra Kina etter å ha bli satt i såkalt «overvåking i bolig på et tilegnet sted» i 23 dager, der folk blir holdt fengslet uten lov og dom i opptil seks måneder.

Han er foreløpig skeptisk til teorien om at kinesiske myndigheter står bak Lis dødsfall.

– Li har vært en advokat som har jobbet langsiktig og under radaren, uten åpenlyst å provosere myndighetene, sier Dahl.

Han forklarer at det likevel har vært flere dødsfall i det siste som vekker bekymring.

– Veldig mange kommer til å følge med på hva som har skjedd med Li, og om dette er en ny måte regjeringen forholder seg til kritikere, eller ikke, sier Dahl.

SØRGER: Svenske Peter Dahlin jobbet med organisasjonen China Action, som utdannet kinesiske advokater i menneskerettighetssaker. Han er utestengt fra Kina. Foto: Privat

Amnesty bekymret

Det er foreløpig ikke kjent hvordan Li havnet på et sykehus som ligger langt fra der han bor, og om han jobbet med en spesielt sensitiv sak.

Da demokratiaktivisten Yang Tongyan døde av hjernekreft i november i fjor, uttrykte Amnesty International sterk bekymring for at kinesere dør under opphold på sykehus, mens de er fengslet eller sitter i varetekt.

Fu mener Lis dødsfall føyer seg inn i et slikt mønster, selv om Li ikke var fengslet. Nobel fredsprisvinner Liu Xiaobo døde av leverkreft under et sykehusopphold, mens han var fengslet i Kina. Den kristne aktivisten Peng Ming falt om og døde på sykehus, mens han var innesperret på livstid.

Den svenske statsborgeren og bokhandleren Gui Minhai slapp ut fra varetekt i oktober 2017, men ble innhentet av politi da han nylig reiste sammen med svenske diplomater, for å bli undersøkt av et legeteam for amyotrofisk lateralsklerose (ALS).