Kjent Harvard-økonom til NRK: Trump svekker USAs økonomi på lang sikt

Kenneth Saul Rogoff er samfunnsøkonom og professor ved Harvard University. Han er kjent for sitt arbeid med finanskriser.

Rogoff er også stormester i sjakk og har flere ganger gjestet Norge for å holde foredrag.

– Jeg tror at på kort sikt vil Donald Trumps inntreden helt sikkert være positiv for økonomien i USA. Samtidig skaper han en del risiko på lang sikt, sier Rogoff til NRKs korrespondent i Washington, Tove Bjørgaas.

Rogoff har tidligere uttalt at valget av Donald Trump som president i USA, kan markere et skifte i renteutviklingen globalt.

Skeptisk til Trumps klimapolitikk

President Donald Trump ønsker å bygge opp den amerikanske kullgruve-industrien, slik at USA er selvforsynte med energi.

Under valgkampen lovet Trump at han skal fjerne lover som han mener har ført til store problemer for kullindustrien de siste årene.

Den amerikanske samfunnsøkonomen er mildt sagt lite begeistret for at Trump i kveld kommer til å gi presidentordre om å fjerne lovene som skal legge til rette for å lempe på kravene til utslipp fra den amerikanske kraftkrevende industrien.

Bedre europeisk økonomi

– Også europeisk økonomi er i framgang, sier Kenneth Rogoff til NRK.

Økonomireporter i NRK, Sindre Heyerdahl, tror at Trumps politikk kan gi ytterligere vekst. Foto: NRK

Han får støtte fra økonomireporter i NRK, Sindre Heyerdal, som tror at Trumps løfter om skattekutt og store infrastrukturpakker kan skape ytterligere vekst i USA.

– Den brede oppgangen vi ser nå vil fortsette med overskudd og minkende arbeidsledighet, Men også han er svært avventende til en eventuell effekt av Donald Trumps mange presidentordre.

– Nedbygging av handelsavtaler og bygging av tollmurer kan være en fare for verdensøkonomien, sier Sindre Heyerdal.

– En av historiens mest uforutsigbare presidenter

Kenneth Rogoff støttet selv Hillary Clintons presidentkandidatur fordi han mente hun var best egnet.

– Donald Trump er ikke dum, men han er ikke egnet til å være USAs president. Det er ikke nok å være en god forretningsmann i en slik jobb, sier den anerkjente samfunnsøkonomen.

– En amerikansk president trenger mange andre egenskaper for å utføre jobben på en god måte. Rogoff er spent på hva den store usikkerheten rundt Donald Trumps vil få av konsekvenser for den økonomiske politikken.

USA er viktigere for Europa enn omvendt

– Det er viktig å huske på at USAs økonomi er svært viktig for Europa, sier Kenneth Rogoff.

President Donald Trump og hans regjering er fullstendig klar over dette, og bekymrer seg ikke så mye for hvordan Europa takler sin økonomi.

Han er også spent på hvilke konsekvenser Brexit vil få for andre land.

Konsekvensen kan bli at andre land i EU vil følge etter dersom Storbritannia oppnår gode handelsavtaler når forhandlingene kommer i gang, avslutter den amerikanske stjerneøkonomen.