Kjent elfenbensetterforsker funnet drept i Kenya

Esmond Bradley Martin (76) tok store risikoer i sitt noe uvanlige yrkesliv.

Han skjulte sin egentlige gjerning, der han jobbet «undercover» på noen av verdens mest farlige og vanskelige tilgjengelig steder, og dokumenterte ulovlig handel med elfenben og horn fra neshorn.

Blant krypskyttere og kjeltringer

Med sitt karakteristiske ytre; et stort hvitt hår, dresser med fargerike slips og matchende lommetørkle, så geografen Bradley Martin minst ut som en «faresøkende agent». Men han fremheves som en pioner.

Esmond Bradley Martin startet sitt utradisjonelle arbeide på 1970-tallet, og regnes som en foregangsmann. Foto: Brian Inganga / AP

Bradley Martin fikk kontakt med kjøpere og selgere av elfenben og neshorn, skaffet rede på hvor tennene stammet fra, hva de kostet i «innkjøp» og hva de ble solgt videre for og hvilke handelsruter som ble brukt.

Ofte dro Esmond Bradley Martin sammen med sin samarbeidspartner Lucy Vigne. De to opererte som fiktive kjøpere, ofte i miljøer som ifølge BBC var dominert av krypskyttere, kjeltringer, narkobaroner og menneskesmuglere.

Informasjonen ble videreformidlet til personer og organisasjoner som kjemper for å beskytte elefanter, neshorn og andre utrydningstruede dyrearter, og for et verdensomspennende forbud mot handel.

Bradley Martin og Vigne avslørte at Laos er det raskest voksende stedet for elfenbenshandel i verden, og at kinesiskeide kasinoer ofte er sentrale som handelssted.

Nå var samarbeidsparet akkurat kommet hjem fra en tur til Myanmar, som også er i ferd med å bli et sentralt marked, og Bradley Martin var i ferd med å utarbeide dokumentasjonen fra denne reisen da han ble drept.

Kenya, hvor Esmond Bradley Martin hadde sitt bosted de siste tiårene, er blitt kjent for sine store bål med beslaglagt elfenben. Du trenger javascript for å se video. Kenya, hvor Esmond Bradley Martin hadde sitt bosted de siste tiårene, er blitt kjent for sine store bål med beslaglagt elfenben.

Undersøker drapsmotiv

Foreløpig kan ikke kenyansk politi si noe om drapet har en sammenheng med Bradley Martins noe uvanlig arbeide.

Han ble funnet knivstukket utenfor sitt hjem i utkanten av Nairobi søndag ettermiddag. Selv om det umiddelbart ser ut som et innbrudd med fatal utgang, forsøker kenyansk politi å finne ut om saken kan ha noen sammenheng med Bradley Martins virke.

Politisjefen i Nairobi, Japheth Koome, sier til media at politiet har pågrepet fire mistenkte, men vil ikke gi noen nærmere opplysninger.

Korrupsjon gir tjuvjakt

I et intervju med BBC for et par år siden sa Bradley Martin at den viktigste grunnen til at krypskytingen av elefanter hadde økt, var dårlige forvaltning i områdene som elefanter og neshorn holder til i.

– Korrupsjon er ofte årsaken til krypskyting. Korrupsjon på alle nivåer, sa elfenbensetterforskeren.

Han la til at de største kjøperne av ulovlig elfenben, er kinesere.

– Vi ser store, åpne og ulovlige elfenbensmarkeder i Angola, Nigeria, Egypt, Sudan og til dels i Mosambik, og størsteparten av det ulovlige elfenbenet kjøpes av kinesere, sa Esmond Bradley Martin om det afrikanske «hjemmemarkedet».

Han har også dokumentert de store elfenbenshandelsmarkedene i Vietnam, Hongkong og Kina i tillegg til Laos og nå sist Myanmar.

Kina vedtok i 2017 et nasjonalt forbud mot kjøp og salg av elfenben, og arbeidet til Esmond Bradley Martin gis mye av æren for dette. Fabrikker og butikker som handlet med elfenben, har måttet stenge.

I Afrika er det fortsatt mellom 400.000 og 500.000 elefanter, men snikskyttere dreper mellom 20.000 og 30.000 hvert år for å møte etterspørselen i Asia. Der selges elfenben for rundt 1000 dollar eller 8200 kroner per kilo, selv om prisene har sunket noe etter det kinesiske forbudet trådte i full kraft.

Internasjonale kriminelle syndikater har tatt kontrollen over store deler av den ulovlige handelen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

En elefantmor og elefantunge avbildet i naturreservatet og forskningsparken Mpala i Kenya. Fortsatt drepes ulovlig rundt 30.000 elefanter årlig i Afrika. Foto: Baz Ratner / Reuters

Mistet en tapper venn

Det er organisasjonen «Redd elefantene» som finansielt har støttet Bradley Martins arbeide og publisert rapportene hans.

Grunnleggeren Iain Douglas-Hamilton, som traff Bradley Martin da amerikaneren kom til Kenya på 1970-tallet, beskriver vennen som en av de store heltene innen internasjonal naturforvaltning.

– Hans grundige arbeide med å dokumentere salg av elefanttenner og neshorn brakte ham ofte til avsidesliggende og farlige steder, og med et program som hadde slitt ut en som var halvparten så gammel som ham, sier Iain Douglas-Hamilton til BBC.

Dan Stiles var en annen av Bradley Martins samarbeidspartnere og allierte. Han ble dratt med på turer som han beskriver som «heldig å komme levende fra».

– Esmond Bradley Martin var den første som systematisk startet med å føre detaljert statistikk over kjøp og salg av elfenben og støttenner fra neshorn. Ingen hadde gjort det før ham. Dermed var det mulig å skaffe en seg oversikt om hva som foregikk, sier Dan Stiles.