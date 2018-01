Kjendiskatt vant i retten – får 5,5 millioner kroner i erstatning

Den verdensberømte katten kjent for sitt sure ansiktsuttrykk, ble tirsdag tilkjent 710.001 dollar (rundt 5,5 millioner kroner) i erstatning for å ha blitt brukt ulovlig i en reklamekampanje for iskaffe.

KJENDISKATT: Tardar Sauce har vært med på mange amerikanske tv-programmer, hun har også sin egen film «Grumpy Cat's Worst Christmas». Foto: Jemal Countess / AFP

Rettssaken mot det amerikanske kaffeselskapet Granade Coffee varte i en uke, skriver Courthouse News.

Saken om kjendiskatten, som av Forbes er kåret til verdens mest innflytelsesrike kjæledyr i sosiale medier, er omtalt av medier over hele verden.

– En rettferdig dom

Selskapet hadde kjøpt rettighetene til å selge en iskaffe med navnet «Grumppuccino», men senere solgte selskapet solgte også et annet produkt med den gretne katten på – «Grumpy Cat Roasted Coffee».

Det skal ikke ha vært en del av den opprinnelige avtalen, og var noe «Grumpy Cat» som egentlig heter Tartar Sauce, og eieren Tabatha Bundesen likte svært dårlig. Dermed gikk de til sak.

Dommen mot kaffegrossisten er en seier for «Grumpy Cat» og Bundesen, som også eier selskapet Grumpy Cat Limited. Selskapet produserer ting og tang med bilde av kjendiskatten utenpå.

– «Grumpy Cat» føler at juryen har kommet til en rettferdig dom, sier David Joneslis, advokat for selskapet til Courthouse News.

Ifølge nettstedet skal katten selv ha vært til stede i retten, men ikke da dommen falt.

«Grumpy Cat» havner på museum

Kjendiskatt

Katteeier Bundesen skjønte tidlig at Tardar Sauce, som ifølge eieren selv har det spesielle ansiktsuttrykket på grunn av dvergvekst og underbitt, hadde potensial i sosiale medier.

Allerede da katten bare var fem måneder gammel, la Bundesens bror ut et bilde av henne på nettstedet Reddit. Deretter la han ut en video, som på under ett døgn fikk over en millioner visninger.

Kjendisstatusen har gitt den amerikanske katten uante muligheter. Hun har sin egen voksfigur på Madame Tussauds i byer som London, San Francisco og i Washington DC, og har vært gjest i kjente amerikanske tv-programmer.

Hun har også sin egen film «Grumpy Cat's Worst Christmas Ever», har «skrevet» flere bøker og har 2,4 millioner følgere på Instagram.