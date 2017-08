Kjendiser donerer store pengesummer til Harvey-rammede

Flere kjendiser har vist sin støtte til Harvey-ofrene på sosiale medier og mange har bidratt i hjelpearbeidet ved å donere store pengesummer.

Beyoncé har ifølge BBC lovet å hjelpe så mange som mulig av dem som er rammet av orkanen og den store nedbøren som har kommet i ettertid.

– Jeg holder konstant bønn for de berørte og for redningsmennene som har vært modige og fast bestemt på å gjøre så mye de kan for å hjelpe, sier stjernen til Houston Chronicle.

Hun la også til at hun i samarbeid med en prest prøver å gjennomføre en plan som kan bidra til å hjelpe mange.

Utfordrer kjendisene

Mandag delte komiker og skuespiller Kevin Hart en video på sin Instagram-profil, hvor han sa han skulle donere 25.000 dollar til ofrene i Houston. I samme video kom han med en oppfordring til sine kjendisvenner om å gjøre det samme.

– Dette er et seriøst øyeblikk. Jeg mener vi har kommet med mange utfordringer på internett den siste tiden, noen fornuftige og noen ufornuftige. Nå vil komme med en ordentlig utfordring til mine kjendisvenner. Jeg ber dem om å donere 25.000 dollar til ofrene, sier han i videoen, før han ramser opp flere kjente navn.

Dwayne Johnson, også kjent som The Rock svarte på utfordringen med en video på sin Instagram-profil.

– Kevin Hart, du kom med en utfordring til meg og jeg setter pris på det. Jeg har donert 25.000 dollar til Røde Kors, og bedriften min fortsetter å donere, sier han.

Senere skrev Kevin Hart på Twitter at han hadde doblet sin donasjonen til 50.000 dollar.

Flere viser sin støtte

Også andre artister har vist ofrene sin støtte ved å oppfordre andre på sosiale medier til å hjelpe, og ved å donere penger selv.

Rapperen Drake delte ett innlegg på Instagram hvor han skrev at han i samarbeid med DJ-en Future the Prince jobber med lokale nødhjelpsgrupper for å hjelpe og bistå menneskene i Texas.

Countrystjernen Chris Young sier i en video av seg selv på Twitter at han har både venner og familie som bor i det utsatte området. Han sier at huset hans mest sannsynlig må rives ned som følge av skadene det har fått, men at det er den siste bekymringen han har for øyeblikket.

– Jeg er bekymret for menneskene som er rammet, og jeg ønsker å hjelpe. Derfor donerer jeg 100.000 dollar direkte til et fond som Røde Kors kan benytte seg av, sier han.

Stjernespiller for det amerikanske fotballaget Houston Texans har samlet inn 1,5 millioner dollar på under to døgn.

Produserer drikkevann

NRK skrev i går om hvordan flere store bedrifter og organisasjoner bidrar i hjelpearbeidet i Houston.

Nå har bryggerigiganten Anheuser-Bosch, som blant annet produserer det berømte Budweiser-ølet, stanset produksjonen av øl ved anlegget i Cartersville i delstaten Georgia.

PRODUSERER VANN: Bryggerigiganten Anheuser-Bosch, produserer drikkevann til de som er rammet av flommen i Texas. Foto: Anheuser-Bosch

Dette for å bruke hele kapasiteten til å produsere drikkevann til de flomherjede områdene i Texas. De har allerede levert over 155.000 bokser drikkevann til Røde Kors, som skal bringe leveransen videre til trengende i Texas og nabostaten Louisiana.

Anheuser-Bosch har også tidligere levert rent drikkevann i forbindelse med naturkatastrofer i USA.