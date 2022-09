Kjendisene hyller dronningen

Musikeren Elton John (75) sørger over dronning Elizabeths død. På torsdagens konsert i Toronto, hyllet han dronningen ved å vise bilde av henne på alle skjermene i konsertlokalet, han holdt en kort tale, og framførte sangen «Don't Let the Sun Go Down on Me».

– Ledet landet gjennom de mørkeste øyeblikk

På Instagramkontoen sin skrev artisten blant annet dette under et bilde av dronningen:

«Dronning Elizabeth har vært en stor del av mitt liv fra barndommen til i dag, og jeg vil savne henne dypt».

«Dronning Elizabeth har vært der hele livet mitt», skriver Mick Jagger på Twitter.

Jagger skriver han husker han så på TV da hun giftet seg. «Jeg husker henne fra en vakker ung kvinne, til en elsket bestemor for nasjonen. Min dypeste sympati til den kongelige familie».

Tidligere Beatles-medlem og musiker Paul McCartney, hyllet også dronningen på Twitter torsdag kveld.

«Gud velsigne Dronning Elizabeth II. Må hun hvile i fred. Lenge leve kongen», skrev McCartney.

«Jeg er lei meg og har grått stille for dronningen. Jeg sørger over landet, og hva landet nå har mistet», Det skriver artisten Sting på sin Instagramkonto

Artisten Harry Styles hyllet dronning Elizabeth fra scenen i Madison Square Garden torsdag.

– Et positivt symbol for Storbritannia

J.K. Rowling, forfatteren bak den populære bokserien Harry Potter, skriver på Twitter at dronningen tjente landet helt frem til hennes siste timer.

Hun mener at dronningen i en årrekke har vært et positivt symbol for Storbritannia i hele verden.

– Noen synes kanskje det er rart at britene sørger i så stor grad, men millioner av mennesker følte hengivenhet og respekt for kvinnen som uten å klage gjennomførte sin rolle som statsoverhode i 70 år.

Tidligere fotballspillere hyller dronningen

Tidligere fotballspiller David Beckham skriver på Instagram at han er i dyp sorg etter Dronning Elizabeths død.

«For en mengde kjærlighet og respekt vi så da vi feiret platinajubileet for hennes livslange gjerning. Så sønderknust vi alle føler oss i dag. Det viser hva hun betød for folket i dette landet, og for folk over hele verden. Så mye hun inspirerte oss med sitt lederskap. Hun trøstet oss i tøffe tider», skriver Beckham.

Tidligere fotballspiller Cesc Fàbregas har hilst på dronningen. «Hvil i fred, Deres Høyhet. En ekte dronning».

Alan Shearer skriver dette på Twitter: «Dronningen dedikerte livet sitt til å tjene dette landet. For en gutt fra Newcastle var det en ære å være i ditt nærvær. Takk for alt».

Også Michael Owen hyller dronningen.

«Hvil i fred, dronning Elizabeth II. Takk for din livslange tjeneste og dedikasjon», tvitrer han.