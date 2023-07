– Jeg bruker morgentimene intenst for å vanne, før det blir for varmt, sier italienske Calegero til NRK.

Vi møter ham utenfor den store, katolske katedralen i Palermo, på den italienske øya Sicilia. Der jobber han som gartner.

Calegero er blant de mange som må kjempe seg gjennom den ekstreme varmen som for tiden herjer i Sør-Europa.

Selv om jobben hans er å vanne plantene, er han raus med vannet. Lokale hunder får seg en avkjøling og han sier ikke nei ti mennesker som vil ha en forfriskende dusj.

Fra Kirkenes til Sicilia

NRK har også snakket med chilenske Shai Perez og israelske David Katzenelsom. De bor til vanlig i Kirkenes, men ferierer nå på Sicilia.

– Det er veldig fint her, men vi synes at det er litt vel varmt, sier Perez.

David Katzenelsom (til venstre) og Shai Perez på ferie i Sicilia. Til vanlig bor de i Kirkenes. Foto: Trygve Heide / NRK

Når varmen er på sitt verste holder de seg mye innendørs.

– Vi oppsøker ofte kirker på dagtid. Der er det svalt og kjølig, sier Katzenelsom.

De har vært på ferie i to uker, og har én uke igjen.

– Sicilia er en flott kontrast til Kirkenes. Der er det mye kaldere akkurat nå, sier Katzenelsom.

Venter ny europarekord

Store områder i Sør-Europa, Asia, Midtøsten og USA rammes av hetebølger. Det meldes om stadig nye varmerekorder flere steder.

I Europa rammes særlig Italia, Spania og Hellas av ekstrem varme. Det er ventet ny europeisk varmerekord de nærmeste dagene.

Italienerne Domenico (til venstre) og Roberta d'Aleo kjøler seg ned med vifter, og slapper av i skyggen i morgentimene på Sicilia. Foto: Trygve Heide / NRK

Den nåværende rekorden er på 48,8 grader. Den ble målt på Sicilia i 2021.

Tirsdag viste gradestokken 45 grader på øya Sardinia, og 41 grader på Sicilia. I Roma ble det målt 41,8 grader, som var ny rekord for hovedstaden.

En selger fyller på med solhatter utenfor butikken sin i Palermo på Sicilia. Foto: Trygve Heide / NRK

Italienerne er vant med varme somre, men flere NRK har snakket med opplever at varmen er mer intens enn den pleier å være.

Det er den høye luftfuktigheten som bidrar til dette.

Litt det samme som opplevelsen av å sitte i en badstue, ifølge Meteorologisk institutt.

Heller man vann på ovnen blir det umiddelbart «varmere» i badstuen, selv om temperaturen forblir den samme.

BADSTUEFFEKT: Yr viser at det er 39 grader, men oppleves som 66 grader, på journalistens mobil.

Rådet til å bli hjemme

Anne Herre Bisgaard tilbringer ferieuken på Sicilia. Foto: Trygve Heide / NRK

Anne Herre Bisgaard og familien har planlagt en uke på Sicilia. Selv om de ble rådet til å være hjemme, er stemningen på topp.

– Det blir noen pauser i rom med aircondition.

Hun legger til at det er bedre ved havet med vinden. På spørsmålet om det hjelper å være i vann er hun tydelig.

– Det er ikke så mye kjøligere i vannet dessverre, men det hjelper med noen kalde dusjer rundt omkring.

Litt skygge og bading er nøkkelen i varmen. Foto: Trygve Heide / NRK

Til uken er det meldt enda varmere temperaturer. Bisgaard og familien velger å ta de kulturelle opplevelsene og småbybesøkene de første dagene av ferien.

– Så vi holder ut, enn så lenge.

Rødt farevarsel i store deler av Italia

Italienske myndigheter er bekymret for dagene som kommer. De har sendt ut rødt farevarsel for 23 av landets største byer, skriver ANSA.

Det betyr at varmen er så intens at den utgjør en trussel mot hele befolkningen, ikke bare utsatte grupper, ifølge myndighetene.

I fjor døde rundt 60.000 personer i Europa som følge av hetebølger, skriver The Guardian. Dødstallene var høyest i Italia, med 18.000 døde.

Økt trykk på helsevesenet

Strømbruken i Italia stiger kraftig. Den økte etterspørselen for strøm til å drive aircondition og vifter utfordrer strømnettet. Flere byer har mistet strømmen i perioder.

Lyse og lette klær er å foretrekke i varmen. På Sicilia står vifter og aircondition på fullt. Foto: Trygve Heide / NRK

Italienske sykehus melder om kraftig økning i folk som oppsøker helsehjelp som følge av hetebølgen, skriver The Guardian.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) advarer mot økt risiko for hjerteinfarkt og dødsfall, som følge av høye nattemperaturer denne uken.

De varsler samtidig at hetebølgen kan fortsette inn i august.

På torsdag skal også ledere og klimaeksperter i Nasa ha et møte for å diskutere været og klimaet, etter en rekke varmerekorder og flomkatastrofer verden over.

Det skriver Nasa selv på Twitter.