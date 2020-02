Seks kinesiske helsearbeidere er døde og minst 1700 er smittet av det nye koronaviruset, opplyser kinesiske myndigheter.

Over 87 prosent av dem er fra Hubei-provinsen hvor virusutbruddet først startet, ifølge CNN.

Ifølge kinesiske myndigheter har leger og sykepleiere tatt stor risiko som følge av mangel på masker og beskyttelsesdrakter.

TAR STOR RISIKO: En sykepleier sjekker journalen til en pasient ved et sykehus i Wuhan. Foto: China Daily / Reuters

Mangler utstyr

– Det er rett og slett ikke nok ressurser, sier Yu Yajie, ansatt ved Wuhan Central Hospital, til The New York Times.

Hun er selv sengeliggende med feber og frykter at hun er smittet av koronaviruset.

Sykehusansatte forteller om mangel på utstyr, og at det blant annet er tatt i bruk limbånd for å reparere ødelagte beskyttelsesmasker. Enkelte har brukt av egne penger, eller bedt om donasjoner, for å kjøpe beskyttelsesutstyr.

MANGLER UTSTYR: Kirurgiske masker produseres ved en fabrikk i Jiangsu-provinsen. Nantong, Kina 14. februar. Foto: China Daily / Reuters

Tallene kommer bare en uke etter at den 34 år gamle legen som først varslet om utbruddet døde.

Det skapte sterke reaksjoner i Kina da det ble kjent at politiet først forsøkte å stanse ham i å spre varslinger på sosiale medier og beskyldte mannen for å spre rykter.

WHO til Kina

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er ventet å lande i Kina i løpet av helgen, opplyste generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, under en pressekonferanse fredag.

De internasjonale ekspertene skal sammen med en gruppe eksperter fra Kina analysere data om viruset, og gjøre feltundersøkelser i tre rammede provinser.

GIR BORT MILLIONER: Statsminister Erna Solberg (H) under en sikkerhetskonferanse i München, 14. februar. Foto: Christof Stache / AFP

Norge gir millioner

Norge vil gi 46 millioner kroner til arbeidet med å bekjempe det nye koronaviruset, sa statsminister Erna Solberg (H) under en sikkerhetskonferanse i München fredag.

Det meste av pengene skal gå til vaksinealliansen CEPI og arbeidet med å utvikle en vaksine.

10 millioner kroner skal gå til Verdens helseorganisasjon (WHO).

