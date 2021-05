Kjemper mot skogbranner i snøen i USA

I delstaten New Mexico har en brann herjet ute av kontroll i over en uke. Brannen, som har fått navnet «Three Rivers Fire», har allerede ødelagt et område på rundt 30 kvadratkilometer.

Brannen foregår i fjellområder som ligger 3000 meter over havet, men selv litt snø i brannområdet i forrige uke var ikke nok til å stoppe flammene.

– Vi har brannmannskaper der ute i snøen, tenk det, sier talskvinne Laura Rabon ved nasjonalparken Lincoln National Forest til New York Times.

Brannsesongen i California og delstatene rundt er vanligvis fra mai til oktober. Men i fjor herjet branner i California helt frem til desember, skriver Nasa. Og nå har brannene allerede startet for i år.

– Vi pleide å snakke om brannsesongen. Nå snakker vi om brannåret, sier Rabon.

Det skjer ut som det henger tunge skyer over parkeringsplassen i Ruidoso i New Mexico, men i virkeligheten er det røyk fra brannen i Three Rivers. Foto: JANA LYNCH / Reuters

Verste tørke på 500 år

2020 var det nest verste skogbrannåret som er registrert i USA. Totalt ble 40.964 kvadratkilometer tatt av flammene. Det tilsvarer et område nesten like stort som Trøndelag fylke.

Bare 2015 har vært et verre brannår. De tre verste årene har alle kommet siden 2015.

Det er særlig i det vestlige USA det brenner, noe som skyldes en over 20 år lang tørkeperiode.

Ifølge en artikkel i tidsskriftet Science i fjor er det vestlige USA inne i sin verste tørkeperiode på 500 år. Artikkelforfatterne skriver at tørkeperioden til dels skyldes klimaendringene.

De siste to årene har tørken gått fra ille til verre. To år med lite regn og en uvanlig varm sommer gjorde fjoråret til det verste noen gang i California.

Fem av de seks største brannene i delstatens historie var i 2020.

Artikkelen fortsetter under tabellen.

10 verste skogbranner i California År Område Kvadratkilometer 1 August 2020 Glenn, Lake, Mendocino, Tehama, Trinity Nord-California 4179 2 Juli 2018 Mendocino Nord-California 1858 3 August 2020 Santa Clara, Alameda, Contra Costa, San Joaquin, Merced, Stanislaus Rundt San Francisco 1605 4 September 2020 Fresno, Madera Sentralt i California 1537 5 August 2020 Colusa, Lake, Napa, Sonoma, Solano, Yolo Nord for San Francisco 1470 6 August 2020 Plumas, Butte Nord i California 1291 7 Desember 2017 Ventura og Santa Barbara Nord for Los Angeles 1141 8 Oktober 2003 San Diego Sør i California 1106 9 August 2012 Lassen Nordøst i California 1100 10 August 2013 Tuolumne Øst i California 1041

Peker mot kriseår

Alle tall viser at 2021 går mot å bli det verste brannåret i det vestlige USA noe gang.

Data viser en langt mer alvorlig situasjon enn på samme tid i fjor, ett år som viste seg å være et av de verste i historien:

Så langt i år har rundt 1850 km² blitt rammet av brann, viser tall fra National Interagency Fire Center. De er over dobbelt så mye som i samme periode i fjor.

Tall fra sist uke viser at 84 prosent av det vestlige USA er rammet av tørke. Tilsvarende tall i fjor var 30 prosent.

I California er situasjonen enda verre, skriver NBC. 98 prosent av delstaten er tørkerammet, mot 42 prosent i fjor.

Klimaforskeren Daniel Swain skriver på Twitter at forholdene i California nå er slik de vanligvis er i juli måned.

Oversikt over tørkesituasjonen i USA per 27. april. De mørkerøde områdene har den høyeste kategorien tørke. Foto: Drought monitor

Ber Kongressen om hjelp

Guvernør Gavin Newsom i California har allerede erklært krisetilstand i to fylker og ventes å utvide til flere fylker snart.

For virkelig å kjempe mot tørken og brannene mener mange at det er nødvendig med hjelp fra den føderale regjeringen.

Joe Neguse, som er demokratisk representant i Kongressen, ber om at det blir bevilget mer penger. Men det virkelige problemet er klimakrisen, sier han.

– For oss som lever i Vesten er branner en av de mest umiddelbare og tydelige virkningene av klimaendringene, sier Neguse.

Riva Duncan er en tidligere skogvokter som nå leder en organisasjon for brannmannskaper.

Hun sier at mannskapene allerede før årets brannsesong sliter med helseproblemer. Hun viser blant annet til mentale problemer, selvmord, skilsmisser og en høy prosent av kreft og hjertelidelser.

– De har gått lei av å miste gode venner og kolleger, og jeg har gått lei av at det ikke skjer noe, sier Duncan.