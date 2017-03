Kjemper mot 600 år i fengsel

Sammen med Figen Yuksekdag leder Selahattin Demirtas Folkets Demokratiske Parti (HDP), det største kurdiskvennlige partiet i Tyrkia.

De drømte om å utfordre makten til president Recep Tayyip Erdogan, men nå sitter de begge bak lås og slå å risikerer lange fengselsstraffer.

– Det er et kupp mot det prokurdiske partiet HDP, sier talsmann og HPD parlamentariker Osman Baydemir til NRK Urix.

For kort tid siden ble Selahattin Demirtas dømt til fem måneders fengsel og kjent skyldig i å ha snakket nedsettende om den tyrkiske staten og dens institusjoner.

De mest alvorlige anklagene er lederne ikke dømt for så langt. Myndighetene anklager dem nemlig også for å ha drevet «terrorpropaganda» på vegne av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som er forbudt i Tyrkia.

– Blir Selahattin Demirtas erklært skyldig i alle de 102 tiltalepunktene mot han, risikerer han opptil 600 år i fengsel, sier Demirtas advokat Pinar Akdemir til NRK.

PROTESTERER MOT RETTSSAKENE: Kvinnene roper slagord og holder opp bilder til støtte for den andre lederen av HDP, Figen Yuksekdag. Også Yuksekdag sitter fengslet anklaget for tiltalt for tilknytning til terrorisme. Foto: BULENT KILIC / AFP

Erdogans hardeste kritiker

I juni 2015 fikk HDP 13 prosent av stemmene under valget på ny tyrkisk nasjonalforsamling. Det fikk Selahattin Demirtas mye av æren for. Han fremsto som er hard kritiker av president Recep Tayyip Erdogan, samtidig som han var løsningsorientert og ønsket selvstyre for kurderne.

Ifølge det amerikanske utenriksmagasinet Foreign Policy (FP) gikk Demirtas inn for at man burde forhandle for å finne en løsning på konflikten med Kurdistans arbeiderparti PKK. Han ble hyllet som kurdernes Obama, en som bygget broer.

Han sammarbeidet med liberale tyrkere, enten de kjempet for homofiles rettigheter eller miljø. Han forsøkte å etablere en bred og venstreorientert opposisjonsbevegelse.

Selahattin Demirtas snakket åpent om kurdernes situasjon da han var gjest i Urix i fjor vår. Han sammenlignet det som skjedde med dem, med folkemord.

Massearrestasjoner

Det siste året har myndighetene i Tyrkia strammet grepet om de prokurdiske kreftene i landet. Ifølge HDP har over 5000 personer med tilknytning til partiet blitt pågrepet siden juli 2015, mange av dem for anklager om koblinger til PKK. Av disse er over 1000 formelt siktet. Og verre er det blitt etter unntakstilstanden som ble innført etter det mislykkende militærkuppet i juli.

Siden november 2016 har da begge lederne av HDP, både Figen Yuksekdag og Selahattin Demirtas, sittet fengslet. Det samme har 11 andre parlamentarikere fra HDP. Regjeringen anklager partiet for å være koblet til terrorisme, noe partiet selv nekter for.

Selahattin Demirtas og hans partikolleger anklager Erdogan for å forsøke å presse partiet ut av parlamentet for å øke sin egen makt.

President Erdogan har tidligere avvist all internasjonal kritikk som har kommet etter pågripelsen av ledelsen i det prokurdiske, tyrkiske partiet HDP.

– Når de ikke oppfører seg som parlamentarikere, men som terrorister, vil de bli behandlet deretter, sier presidenten.