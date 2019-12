Kjæresten deltar i søket etter norsk kvinne (43): Her slutter politiets spor

Fredag meldte svensk politi at de etterforsket saken med en savnet norsk kvinne (43) i Landskrona som en mulig bortføring. Kvinnen ble sist sett ved 23-tiden på julaften, ifølge politiet.

Kvinnen, som er bosatt i Norge, feiret sammen jul med sin kjæreste, som er bosatt i Landskrona. Kjæresten beskriver naturlig nok situasjonen som ekstremt vanskelig.

Han tar seg likevel tid til en kort prat på telefon med NRK, for å få oppmerksomhet om saken.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg klarer ikke å sove. Hun er det viktigste i livet mitt, sier mannen til NRK.

NRK snakker med Hampus Andersson, som kjente den norske kvinnen og hennes kjæreste, på en biljardpub i Sverige. Kvinnen og kjæresten var innom puben på julaften, timer før de siste observasjonene av kvinnen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Kan ikke bare sitte på rumpa

Venner sier til NRK at de så paret sammen på en biljardpub tidligere på julaften. Da var alt normalt, forteller venner av paret. De beskriver kvinnen som «glad» og ordentlig, og mener saken fremstår som uforklarlig.

Kvinnen ble sist sett ved havneområdet i Landskrona sent på kvelden på julaften, ifølge politiet.

En venn av paret ringte politiet for å melde kvinnen savnet 1. juledag, etter at kjæresten hadde bedt ham om det.

Den norske kvinnens kjæreste sier til NRK at han har snakket med politiet en rekke ganger de siste dagene. Han reagerer på at det først ble startet søk i havnebassenget i Landskrona fredag, to dager etter at kvinnen hadde blitt meldt savnet.

– Vi får ikke nok hjelp fra politiet, sier mannen til NRK.

De siste dagene har kjæresten fortvilet lett etter kvinnen, sammen med hennes to sønner. Sønnene har reist fra Norge til Sverige for å hjelpe til i letingen, og er kjent med at mannen uttaler seg til NRK.

– Jeg kommer til å være her og lete etter henne, sammen med sønnene. Jeg kan ikke bare sitte på rumpa, sier mannen på telefon.

Han gir sin tillatelse til at NRK gjengir deler av samtalen, før han legger på. Han har ikke besvart ytterligere henvendelser.

Dykkere fra Kystvakta har gjennomsøkt havnebassenget i Landskrona, på jakt etter spor etter den norske kvinnen, de to siste dagene. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ingen spor – ingen mistenkte

Politiet i Landskrona har engasjert dykkere fra Kystvakta, som har søkt ved havna i det området hvor kvinnen sist ble sett. Søket startet fredag ettermiddag, og fortsatte lørdag.

Søket har til nå vært resultatløst. Politiet har også tatt beslag i kvinnens mobiltelefon på jakt etter elektroniske spor.

Richard Lundqvist, pressetalsmann for region syd i det svenske politiet. Foto: GUNNAR BRATTHAMMER / NRK

Ifølge pressetalsmann for region Syd i det svenske politiet, Rickard Lundqvist, har det kommet inn flere tips i saken.

Tipsmengden har imidlertid begynt å avta, og Lundquist sier politiet står foreløpig uten konkrete spor etter den savnede kvinnen.

– Vi har fått en del tips som er bearbeidet og fulgt opp. Det har ikke resultert i noen ting, sier han til NRK.

Ingen er så langt mistenkt eller pågrepet i saken. Lundquist er ikke enig i at politiet har gjort for lite i saken, og viser til at det ble gjort søk med gummibåt, før dykkere ble engasjert.

Dykkere gjennomsøker havnebassenget i Landskrona. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Ingen aktive søk

Lundqvist sier at politiet jobber ut ifra en tidslinje som strekker seg fra timene før kvinnen forsvant til den siste observasjonen ved havneområdet.

Av hensyn til etterforskningen ønsker de ikke å gi noen detaljer rundt det de mener kan være hendelsesforløpet.

– Vi har en oppfatning om hva hun har gjort i løpet av kvelden. Det er ingenting vi vil gå ut med nå av forskjellige grunner, blant annet for at vitner skal komme med sine observasjoner, om det finnes, uten at de har blitt påvirket, sier han til NRK.

På bakgrunn av dette holder politiet i Landskrona kortene tett til brystet. Én mann har vært inne til avhør, men ingen har status som mistenkt eller siktet i saken.

Mangelen på observasjoner gjør at politiet ikke har iverksatt noen nye aktive søk etter kvinnen.

– Politiet er avhengige av observasjoner. Vi må ha noe å gå på, og det er sentralt i saken å finne spor. Vi må ha bevis for å gå videre i saken, sier han til NRK.