Kista med dronning Elisabeth er no ved Windsor Castle. 250.000 menneske er ved Windsor for å følgja prosesjonen.

I St. Georges kapell vert det ein ny gravferdsseremoni klokka 17. 800 inviterte gjestar skal delta i gravferdsseremonien.

Under siste salme blir krona, rikseplet og septeret som har lege på kista, fjerna. Kista blir så senka i den kongelege krypten.

Deretter er det duka for ei privat gravferd med kongen og medlem av kongefamilien.

Tydeleg rørt konge

Etter to minutts stille i heile Storbritannia, reiste alle seg og song «God Save The King» under avslutninga av gravferdsseremonien til dronning Elizabeth II i Westminster Abbey .

Kong Charles var tydeleg rørt medan songen vart sungen av deltakarane i gravferda. Du trenger javascript for å se video. Kong Charles var tydeleg rørt medan songen vart sungen av deltakarane i gravferda.

Songen vart etterfølgd av at kista vart frakta gjennom Londons historiske sentrum frå Westminster Abbey til Wellington Arch nær Buckingham Palace.

Bak gjekk kong Charles og andre i kongefamilien.

Langs ferda har folket samla seg for å få eit glimt av kista til monarken, som dei har hatt gjennom 70 år. Oppå kista ligg krona til dronninga, ein bukett og ein handskriven helsing frå den eldste son hennar og arving, kong Charles.

«I kjærleg og trufast minne, Charles R». «R» står for rex, som tyder konge.

Oppå kista til dronning Elizabeth ligg krona til dronninga, og ein bukett frå kong Charles. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Ved Wellington Arch blei kista frakta til Windsor.

Der ventar ein ny gravferdsseremoni i St. Georgs kapell, før dronninga gravleggjast i kveld saman med mannen sin prins Philip.

Dronning Elizabeths begravelse time for time Foto: VICTORIA JONES / AFP Ekspandér faktaboks Kl. 0900: Dørene åpner for ankomster til Westminster Abbey

Kl. 11.35: Prosesjon med kisten fra Westminster Hall til Wesminster Abbey

Kl. 12.00: Begravelsen begynner i Westminster Abbey

Kl. 13:00: Begravelsen avsluttes med to minutter stillhet og nasjonalsangen

Kl. 1315: Prosesjon med kisten fra Westminster Abbey til Wellington Arch

Kl. 14.00: Kisten ankommer Wellington Arch der den flyttes over i bil og fraktes til Windsor

Kl. 16.06: Kisten ankommer Windsor

Kl. 16.10: Prosesjon med kisten til Windsor slott

Kl. 16.53: Prosesjon fremme ved St Georgs kapell ved Windsor slott

Kl. 17.00: Gudstjeneste med i Windsor der dronningens kiste senkes ned i kapellets hvelv

Kl. 20.30: Privat begravelsesgudstjeneste som ender med at dronning Elizabeth og ektemannen prins Philip sammen gravlegges i kong Georg VIs minekapell, der også dronningens mor, far og søster er gravlagt

2000 gjestar

Gudstenesta i Westminster Abbey vart leia av erkebiskopen av Canterbury Justin Welby.

Han minna kyrkjelyden om løftet dronning Elizabeth kom med på 21-årsdagen sin, om at ho ville bruke heile livet sitt for å tene folket i det britiske samveldet.

– Sjeldan har eit løfte vorte halde i ei slik grad. Få leiarar får ein slik straum av kjærleik som vi har sett.

Kong Charles og medlemmer av kongefamilien synger i begravelsen til dronning Elizabeth. Prins William og prinsesse Catherine synger blant flere medlemmer av kongefamilien. Store folkemengder fulgte med på begravelsen på storskjerm i Hyde Park. Stemningen var følelsesladet blant tilskuere rundt om i London mandag. Tusenvis er møtt opp i Londons parker og gater for å følge begravelsen.

Gravferda starta klokka 12 norsk tid, men allereie klokka 9 kom dei første gjestane.

2000 personar deltok i gravferda, og blant dei var 500 kongelege, stats- og regjeringssjefar.

Den norske kongefamilien var der. Det var også Storbritannias statsminister Liz Truss, Frankrikes president Emmanuel Macron og presidenten i USA Joe Biden saman med kona Jill Biden.

Dronning Sonja og kong Harald kjem til dronning Elizabeths begravelse. President Joe Biden ankommer Westminster Abbey. Nåværende statsminister Liz Truss. Hun skal også tale under begravelsen. Frankrikes president Emmanuel Macron og konen førstedame Brigitte Macron. Visepresidenten i Kina Wang Qishan ankommer begravelsen. Tidligere statsminister i Storbritannia David Cameron. Tidligere statsminister i Storbritannia Boris Johnson med kone Carrie Johnson. Flere britiske statministre deltar i begravelsen. To tidligere statsministre fra venstre Gordon Brown og Tony Blair. Planen for dronning Elizabeths begravelse. Dronning Elizabeth sin kiste bæres inn i Westminster Abbey.

Fleire tidlegare statsministrar som Boris Johnson, Theresa May, David Cameron og Gordon Brown deltok også i gravferda i Westminster Abbey. I løpet av si tid som dronning, hadde Elizabeth 15 statsministrar.

Kongefamilien kjem til Westminster Abbey i London, England. Du trenger javascript for å se video. Kongefamilien kjem til Westminster Abbey i London, England.

Store folkemengder

BBC reknar med at rundt 4 milliardar vil å sjå på direktesendinga av gravferda. 125 kinoar heldt også ope for å vise den store hendinga i Storbritannia.

Ein person ser på gravferda til dronning Elizabeth på puben The Queen Vic i Washington DC. Foto: STEFANI REYNOLDS / AFP

Aldri før har fleire vore venta å følgje med på ei gravferd.

Kafear, restaurantar og skular er stengde i dag, og dei fleste har fri.

Store folkemengder hadde også samla seg langs ruta der kista med dronning Elizabeth blei frakta frå Westminster Hall til Westminster Abbey.

NRK sin reporter Espen Aas ved Westminster Abbey fortel at folk har overnatta på fortauet for å få dette med seg. Gatene er stengde så folk må ta seg fram til fots.

Store folkemengder samla for å sjå dronninga bli frakta til Westminster Abbey. Foto: Sarah Meyssonnier / AP

Tryggingstiltaka er svært strenge, seier Aas.

– Vi som er her ved Westminster Abbey kjem oss ingen veg før den siste statsleiaren her forlate området, mange timar etter at sjølve gravferda er over. Alt handlar om tryggleiken deira.

1 million vil besøke London

Det er venta fleire hundre tusen menneske i sentrale London.

Michael Vasilescu (19) frå Romania har reist frå Tyskland for å sjå kista til Elizabeth. Bestemora lærte han mykje om britiske kongar.

Michael Vasilescu (19) har reist frå Tyskland for gravferda til dronning Elizabeth. Foto: Marius Christensen / NRK

– Dette er meir enn ein hobby. Det er ein lidenskap, seier han til NRK natt til måndag.

Han er ikkje den einaste som har reist til London for den store gravferda.

Rebecca har reist saman med kona og borna frå Wales.

– Vi reiste hit for å gi borna ei oppleving. Dette vil berre skje ein gong, seier ho.

Rebecca har reist saman med kona og borna frå Wales for å få med seg gravferda. Foto: Marius Christensen / NRK

Transportstyresmaktene reknar med at 1 million menneske vil besøkje byen i dag, og fleire kilometer med avsperringsgjerde er sett opp i sentrum av byen for å unngå kaos.

Over 10.000 politifolk er på jobb, og tryggingsoperasjonen blir den største i byen nokosinne. I tillegg til politibetjentane er rundt 6000 militære med på det nøye planlagde programmet.

Store politistyrkar har inntatt London måndag. Foto: Markus Schreiber / AP

Fleire korps har også marsjert i gatene i London. Det er regiment frå det britiske forsvaret i tillegg til både irske og canadiske, som er med for å skape ei høgtideleg stemning. Det fortel reporter Kristi Marie Skrede, som har ansvar for kongestoff i NRK.

– Det er eit sterkt militært preg kan ein seie på ei slik statsgravferd,