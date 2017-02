Kirurg løste NASAs bæsjeproblem

«Space poop competition». Det høres ut som en spøk, men NASA har på fullt alvor utlyst en konkurranse for å løse et avføringsproblem. Det kan nemlig stå mellom liv og død for en astronaut om han eller hun får gjort fra seg ute i verdensrommet.

Se NASAs presentasjon av konkurransen:

Hittil har astronauter brukt bleier i romdrakten. Men ettersom NASA forbereder seg på å sende astronauter lengre og lenger ut i verdensrommet, trenger de en løsning slik at astronautene kan opptil seks dager uten å ta av seg romdrakten.

Rundt 20.000 personer deltok i konkurransen, 5000 ideer dukket opp og onsdag ble vinneren kåret.

Førstepremien på 15.000 dollar gikk til kirurgen, Thatcher Cardon, som hentet inspirasjon fra kikkhullskirurgi. Ved å lage et lite hull i dressen, som fungerer som en luftsluse, kan bleier føres inn og ut av dressen.

– Jeg synes ikke det er en god idé å oppbevare avfallet inne i drakten. Så jeg tenkte; hvordan kan vi få noe inn og ut av drakten på en enkel måte?, sier han til NPR.

Andreplassen, 10.000 dollar, gikk til tre personer som kaller seg «Space Poop Unification of Doctors» som kom opp med ideen om å lage et luftdrevet system som frakter avføringen bort fra kroppen og inn i et eget rom i drakten.

Annonseringen av vinneren kom samme dag ryktet om at NASA planlegger å sende opp et bemannet fartøy i 2019 som skal kretse rundt månen og returnere til jorda.