Loven i Anambra-provinsen sier at ingen religiøse samfunn eller grupper får vie par som ikke kan vise fram et spesielt sertifikat.

Dette gjøres for å forhindre at barn blir født med sigdcelleanemi, en medfødt sykdom som forårsaker lav blodprosent. Sykdommen gir hyppige og alvorlige symptomer med lav gjennomsnittlig levealder globalt og med høy barnedødelighet.

50 millioner er bærere av sykdommen

Hvert år blir 150.000 barn i Nigeria født med denne sykdommen. Så mange som 50 millioner mennesker (en firedel av befolkningen) antas å være bærere av sykdommen.

– Før jeg møtte min nåværende partner, så jeg etter personer som hadde gener som passet med mine. Jeg ønsker ikke et barn med sigdcelleanemi. På alle datene spurte jeg derfor mannen om hans gener, sier kommunikasjonsspesialist Damilola Ogunnupebi til CNN.

Hun er selv bærer av sykdomsgenet.

Bærere blir ikke selv syke, men hvis begge foreldrene er bærere, er det 25 prosents risiko for at barnet arver sykdomsvarianten fra begge og dermed blir sykt.

NRK har den senere tiden skrevet flere saker om genteknologi (se lenker under denne artikkelen). Professor i medisinsk genetikk Dag Undlien har uttalt at han tror alle i Norge vil ha kartlagt sitt DNA i løpet av 10–20 år.

– På et eller annet tidspunkt vil nytteverdien være så stor at alle vil gjøre det, sier Undlien til NRK.

Ønsker testing

ØNSKER TESTING: Aleksander Notto Sandnes er leder for Norsk Sigdcelleanemi-Forening. Foto: Sørlandsparken legesenter

Aleksander Notto Sandnes er leder for Norsk Sigdcelleanemi-Forening, og spesialist i allmennmedisin.

Sigdcelleanemi sprer seg i land som Nigeria. Det er vanskelig å nå ut med informasjon og veiledning til befolkningen, og vi ser en eksplosiv økning i antall syke barn, sier Sandnes til Bioteknologirådets magasin Genialt.

Sandnes opplyser til NRK at det er under 100 personer som har denne sykdommen i Norge. Alle har utenlandsk bakgrunn. Det er uvisst hvor mange som er bærere av genvarianten.

– Vi kjenner til at et par fikk barn i Norge med denne sykdommen, noe som kunne vært unngått med en test på helsestasjonen i forkant, sier Sandnes til NRK.

Han mener alle som kommer til Norge fra land der denne sykdommen er utbredt burde vært testet.

I Norge er det ikke aktuelt med en gentest, men en blodprøve som kan indikere om man er bærer av sykdommen. Da kan potensielle par vite om dette på forhånd.

I Norge er det også mulig at to bærere av sykdommen kan få et friskt barn ved at det gjøres såkalt preimplantasjonsdiagnostikk (PGD).

Sandnes er positiv til det som gjøres i Nigeria.

– Er det ikke veldig inngripende i folks privatliv å måtte genteste seg for å få gifte seg?

– Jo, absolutt. Men du kan si at kirken der har samme funksjon som helsestasjonen i Norge. De må gjøre dette fordi de er kommet veldig på etterskudd, sier Sandnes til NRK.