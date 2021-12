Kirkeledere i Jerusalem roper varsko i et opprop sendt ut sist uke:

«Det har vært utallige tilfeller av fysiske og verbale overgrep mot prester og andre kirkefolk. Kirker og andre hellige steder blir utsatt for angrep og hærverk. Lokale kristne blir plaget mens de forsøker å leve sine vanlige liv.»

«Denne taktikken blir brukt av radikale grupper som en bevist måte å drive den kristne menigheten ut fra Jerusalem og andre deler av Det hellige land.» står det i oppropet fra kirkelederne.

De fleste av verdens kristne samfunn har en kirke i Jerusalem. Byen er ansett som hellig for mange av verdens kristne.

Byens kirkeledere skriver i brevet at situasjonen har blitt stadig dårligere siden 2012 og at det er radikale grupper som står for hærverket mot kirkene og de kristne i byen.

«Denne taktikken blir brukt av radikale grupper som en bevist måte å drive den kristne menigheten ut fra Jerusalem og andre deler av Det hellige land», heter det.

– Bosettere overtar kirkens eiendommer i gamlebyen og kristne palestinere presses ut fra sine boliger, sier preses i Den norske kirke. Foto: Mahmoud Illean / AP

Bosettere kjøper opp eiendommer

Preses i Den norske kirke og tidligere leder for Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit er bekymret for måten kristne blir behandlet på i Israel.

– Bosettere overtar kirkenes eiendommer i gamlebyen og kristne palestinere presses ut fra sine boliger, sier Fykse Tveit.

I dag er to prosent av innbyggerne i Jerusalem kristne, i 1922 var det 20 prosent. I gamlebyen i Jerusalem bor det nå bare 2000 kristne.

Fykse Tveit sier til NRK at de kristne palestinere presses ut av byen fordi de ikke har samme rettigheter som folk med israelsk statsborgerskap.

– Det er et problem at staten Israel ikke gjør nok for å trygge de kristne og kirkelige bygg mot trakassering og angrep fra radikale jødiske grupper, sier preses i Den norske kirke.

Fykse Tveit mener at det er viktig at verden, og spesielt de kristne kirkene, følger med på hva som skjer i Jerusalem.

– Jeg har vært bekymret for situasjonen i Jerusalem siden første gang jeg besøkte byen. Nå har situasjonen blitt verre. Det er vår hellige by og det er viktig at det er kristne til stede i Jerusalem.

– Jeg har vært bekymret for situasjonen i Jerusalem siden første gang jeg besøkte byen og nå har situasjonen blitt verre. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Les mer om eiendomskampen mellom bosettere og palestinere her.

Israel: grunnløse påstander

Israels regjering har svart på oppropet fra kirkelederne.

Talsmann for landets utenriksminister skriver på Twitter at kritikken er grunnløs og ikke har noen forankring i virkeligheten.

«Religiøse ledere spiller en viktig rolle i å lære folk opp i toleranse og sameksistens. Kirkeledere burde få være sitt ansvar bevist og være klar over at konsekvensen av det de har publisert kan være vold og skade av uskyldige folk.» skriver talsmann for Israels utenriksminister, Lior Haiat, på Twitter

Han skriver også at kirkelederne burde være mer opptatt av hvordan kristne behandles andre steder i Midtøsten.

«Disse radikale gruppene representerer ikke regjeringen eller folket i Israel. Men en radikal minoritet kan ødelegg for mange uskyldige, spesielt hvis deres forbrytelser ikke blir straffet», skriver fader Patton. Foto: Oded Balilty / AP

Færre turister, mer hærverk

Kirkene har opplevd mer hærverk ettersom mengden kristne besøkende i byen har gått ned.

Fykse Tveit forteller han ikke har vært i Jerusalem siden pandemien startet og at reiserestriksjoner har gjort det vanskeligere for verdens kirker å følge med på situasjonen i Det hellige land.

I tillegg til oppropet fra Jerusalem har erkebiskopen av Canterbury og overhodet for den katolske kirken i Jerusalem publisert kronikker i britiske medier.

– Vår fremtid står på spill, skriver fader Francesco Patton fra den katolske kirken i Jerusalem i avisen Daily Telegraph.

Den katolske kirkelederen skriver at en liten gruppe kan ødelegge for mange uskyldige særlig hvis de skyldige ikke blir straffet.

«Disse radikale gruppene representerer ikke regjeringen eller folket i Israel. Men en radikal minoritet kan ødelegge for mange uskyldige, spesielt hvis deres forbrytelser ikke blir straffet», skriver fader Patton.

Kirkelederne skriver i oppropet at verdens regjeringer må gripe inn for sikre den kristne befolkningen i Jerusalem.