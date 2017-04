Mannen i begynnelsen av 20-åra skal komme fra den kirgisiske byen Osj, som er kjent for å være en by med mange radikale islamister.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax siterte mandag anonyme kilder som hevdet at en 23 år gammel mann fra Sentral-Asia hadde med seg en ryggsekk med eksplosiver om bord før eksplosjonen.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold. Ingen grupper eller personer har så langt hevdet at de står bak angrepet.

Tidligere mistenkt sjekket ut av saken

Etterretningstjenesten i den tidligere sovjetrepublikken Kirgisistan samarbeider med russiske myndigheter i etterforskningen av eksplosjonen der 11 mennesker ble drept og 45 skadet mandag på en t-banestasjon i St. Petersburg i Russland.

Verken russiske eller kirgisiske myndigheter har slått fast med sikkerhet om angrepet var et selvmordsangrep eller om gjerningspersonen kom seg unna.

Russisk politi etterlyste først to personer, den ene var mistenkt for å ha utplassert bomben som eksploderte, den andre for å ha utplassert bomben som ble uskadeliggjort.

Men etter at russisk fjernsyn viste et bilde av denne mistenkte, meldte mannen seg, og han skal nå være sjekket ut av saken.