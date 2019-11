Flere universitet i Hongkong er denne uken blitt arena for sammenstøt mellom demonstranter og politi. Molotovcocktailer og vannkanoner skremmer kinesiske studenter ut av byen.

– Nå opplever jeg at studier i Hongkong ikke var det beste valget for meg. Jeg hadde først tenkt å studere i Storbritannia sammen med mine venner, og det burde jeg nok ha gjort, sier Frank Xu til NRK.

Vi møter psykologistudenten når han triller kofferten sin ut av Hongkong og inn i den kinesiske nabobyen Shenzhen.

Rømmer

Xu er en av mange kinesiske studenter som nå rømmer byen som skulle gi dem en glitrende framtid. Nå er han usikker på om han vil eller kan dra tilbake.

– Jeg fikk en e-post fra universitetet som sier at vi har tatt vinterferie og at alt vil foregå på nettet fremover. Vi har ikke fått noen plan for neste semester, sier Xu.

Lingnan universitetet, der han studerer, er ikke like hardt rammet som Hongkong University, men Xu forteller at kantina ble totalskadd på en eneste kveld.

– Vi er redde for å gå til biblioteket fordi det er så mange demonstranter blant studentene, og plakater på veggene gjør oss engstelige, sier tre kvinnelige studenter som kom til Shenzhen for to dager siden.

ANONYM: Tre kinesiske studenter møter NRK til intervju i Shenzhen, men vil ikke avbildes eller oppgi sine navn. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Hele deres første semester har vært preget av protester men kvinnene opplevde at det er blitt såpass mye verre at det nå var tryggest å dra.

– Må tråkke på presidenten

Demonstrantene har i det siste angrepet både kinesiske banker og butikker som er eid av fastlandskinesere.

Verken Xu eller de kvinnelige studentene har følt seg direkte truet, men passer på at de ikke sier noe som kan provosere demonstrantene.

– Bakken er teppelagt med bilder av vår president Xi Jinping og Hong Kongs leder Carrie Lam, og derfor er det ikke til å unngå at vi må tråkke på dem. Det gjør oss sinna, sier kvinnene.

De opplever det også som ironisk.

– Demonstrantene ønsker mer demokrati og ytringsfrihet, men samtidig er de ikke lydhøre for andres meninger, sier de tre.

Dette er kun en av grunnene til at de krever å bli intervjuet uten navn og bilde.

Situasjonen er blitt så betent at de også risikerer å bli angrepet av nettroll som er kinesiske nasjonalister, og som mener de burde ha holdt seg hjemme.

Kvinnene forstår ikke alle demonstrantenes krav, men er ikke villige til å dømme dem for det de ønsker å oppnå lokalt. En slik holdning vil møte fordømmelse hos nasjonalistene.

Tapt investering

Kvinnene opplever at studiene i Hongkong har gitt dem perspektiver de ikke ville ha fått om de ble hjemme. Mens undervisningen i fastlands-Kina ofte handler om å pugge informasjonen de får, oppfordrer lærerne i Hongkong dem til å ha et kritisk blikk.

Hongkong har lenge vært et attraktivt sted å studere for fastlandskinesere. Det gir dem en stjerne på CV-en, og fører ofte til en høyere inntekt enn de får etter studier på hjemstedet.

Derfor betaler de 450.000 norske kroner for å ta en master i Hongkong. Det er ti ganger så mye som det ville ha kostet dem på et kinesisk universitet.

Nå frykter kvinnene at de store investeringene foreldrene har gjort i deres fremtid, går tapt.

– Nå angrer vi på at vi valgte å studere i Hongkong, sier de tre.

Tretten herberger i Shenzhen, som er drevet av Kommunistpartiets ungdomsliga, gir nå husrom til studenter som forlater Hongkong.

Her kan de bo gratis i sju dager og få tre måltider servert, og finne ut hvordan de skal ta fremtiden fatt.