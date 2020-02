Kinesiske myndigheter går fra dør til dør i jakten på smittede

Kinesiske myndigheter går stadig hardere til verks for å hindre spredning av det nye koronaviruset.

I byen Wuhan blir store konferansesenter og sportsarenaer bygget om for å ta imot personer med symptomer på viruset, skriver The New York Times.

Myndighetene går fra dør til dør og sjekker etter feber.

Selv de med milde symptomer blir samlet opp og sendt til store karantenesenter, ofte med lite tilgang på medisinsk hjelp.

Byen med 11 millioner innbyggere har langt flere døde i forhold til resten av Kina: Dødsraten i Wuhan ligger på 4.1 prosent, i forhold til 0.17 prosent, i andre deler av landet.

SATT I KARANTENE: Smittede pasienter er sendt til et provisorisk sykehus i et konferansesenter. Wuhan, 5. februar. Foto: Str / AFP

Fredag formiddag var antall døde i fastlands-Kina 636, og over 31 000 personer var registrert som smittet, ifølge Reuters.

Mange av dem kommer fra Wuhan som er episenter for utbruddet.

Går fra dør til dør

De drastiske tiltakene ble offentliggjort da den kinesiske partisekretæren, Sun Chunlan, besøkte Wuhan torsdag.

Hun erklærte at byen står overfor «krigslignende tilstander».

NYE TILTAK: Pasienter venter i kø ved et provisorisk sykehus i et konferansesenter. Wuhan, 5. februar. Foto: AP

Helsearbeidere i Wuhan ble beordret om å gå fra hus til hus, for måle om folk har feber. De intervjuer familiemedlemmer og nære kjente av de smittede pasientene.

Wuhan har i praksis vært satt i karantene som følge av utbruddet, og trafikken inn og ut av byen har derfor vært begrenset.

Det har gjort det vanskelig å fylle opp medisiner og medisinsk utstyr, ifølge The New York Times.

«Folkets krig»

Kinas president Xi Jinping sa i en telefonsamtale med president Donald Trump fredag at han er trygg på de vil bekjempe viruset.

Xi kaller kampen mot viruset for «folkets krig».

Han fortalte Trump at Kina har iverksatt en landsomfattende mobilisering i kampen mot utbruddet.

I en uttalelse fra Det hvite hus uttrykker Trump tillit til Kinas evne til å takle utfordringene rundt koronaviruset.