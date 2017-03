Kinesiske leger dyrket nytt øre på armen

En alvorlig trafikkulykke i 2015 førte til at Mr. Ji fikk revet av sitt høyre øre.

Han fikk flere operasjoner for å gjenopprette ansiktet og kinnbeina, men det skulle vise seg umulig å «dyrke» frem et nytt øre over det gamle.

Derfor bestemte Dr. Guo Shuzhong ved First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University i Kina, seg for å bruke brusk fra mannens ribbein og dyrke frem et øre på armen til Mr. Ji.

Det tok rundt fem måneder å dyrke frem øret.

Forrige uke klarte Dr. Guo og hans team å sy på plass det nye øret på hodet til pasienten.

Se de fasinerende bildene fra operasjonen øverst i saken.

Les også om den kinesiske mannen som en ny nese i panna.