Kinesiske krigsskip ved omstridt øygruppe

Over flere uker har kinesiske krigsskip vært i et omstridt område ved Senkakuøyene i Østkinahavet. Øygruppen er ubebodd og består av fem holmer og tre klipper. Den ligger 120 nautiske mil nordøst for Taiwan.

Senkakuøyene er ubebodde og befinner seg nordøst for Taiwan.

Ifølge Japan er Senkakuøyene japansk territorium. Kina hevder øyene tilhører dem. Det er store fiskeriressurser i havområdet rundt øygruppen. Det antas at det er naturgass under sjøbunnen.

De siste ukene har kinesiske krigsskip gått inn i territorialfarvannet ved øyene. De har blitt fulgt av japanske kystvaktfartøy. Ifølge det japanske forsvarsdepartementet ble det for noen dager siden også observert en undervannsbåt de antar er kinesisk.

Det skriver The Japan Times.

Undervannsbåten ble oppdaget av japanske krigsfartøy og overvåkingsfly. Fra japansk hold blir det antydet at kineserne sendte undervannsbåten inn mot øygruppen for å teste ut den militære beredskapen. I tillegg til den japanske marinen har også USA styrker i området.

Det er fartøy fra den kinesiske kystvakten som nå befinner seg i området ved de omstridte Senkakuøyene. Dette bildet er fra det samme området, men er fra 22. desember 2015. Foto: JAPAN COAST GUARD / Afp

Kan føre til åpen konflikt mellom Kina og USA

President Donald Trump har, som sine forgjengere, presisert at USA mener øygruppen er japansk. Ifølge CNN vil et kinesisk angrep, eller en okkupasjon av øyene, føre til at USA må bistå Japan militært. Dette er nedfelt i allianseavtalen mellom Japan og USA fra 1951.

Enkelte militære analytikere tror likevel det er liten vilje i USA til å gå inn i en væpnet konflikt med Kina på grunn av de omstridte øyene.

Dette er kineserne klar over. Det kan være noe av forklaringen på at Kina nå har trappet opp sin militære virksomhet ved Senkakuøyene.

Ifølge Stars and Stripes har kinesiske krigsskip gått inn i japanske territorialfarvann hver eneste dag siden 14. april.

Et japansk overvåkingsfly ved en av de omstridte øyene.

Alvorlig situasjon

På en pressekonferanse tidligere denne uken ble det fra japansk side uttalt at situasjonen skaper bekymring.

– Senkakuøyene er under vår kontroll og tilhører Japan i henhold til internasjonale bestemmelser. Vi mener det er svært alvorlig det som skjer, sa Yoshihide Suga.

Han er den japanske regjeringens kabinettssekretær

Kina har også kommentert den tilspissede situasjonen. Kineserne omtaler øygruppen som Diaoyuøyene. Fredag ble en uttalelse sendt ut fra det kinesiske utenriksdepartementet.

«Diaoyuøyene og omkringliggende øyer er en del av Kinas territorium. Kina har rett til å patruljere og drive militær aktivitet i dette havområdet».

En talsmann for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, bekreftet den 11. mai at kinesiske marinefartøy kontinuerlig befinner seg ved øygruppen.

Han fortalte også at Kina har jaget vekk japanske fiskefartøy, ifølge The Global Times.

Talsmannen understreket også at Kina mener japanske marinefartøy som patruljerer ved øyene krenker kinesisk territorium og er der ulovlig.

Dette har ved flere tidligere anledninger vært svært anspent mellom Kina og Japan ved Senkakuøyene. Dette bildet er fra oktober 2012. Et kinesisk og et japansk kystvaktfartøy overvåker hverandre utenfor øygruppen. Foto: Ap

Lignende situasjon i 2012

Det har tidligere oppstått lignende situasjoner ved den omstridte øygruppen. I september 2012 gikk kinesiske krigsskip inn i områder. Det førte til et svært anstrengt forhold mellom Kina og Japan. De kinesiske krigsskipene trakk seg etter hvert ut, men det førte til demonstrasjoner i Kina.

Både den japanske ambassaden i Beijing, samt japanske fabrikker og forretninger, ble angrepet og utsatt for hærverk.