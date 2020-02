Kinesisk turist døde av korona-viruset i Frankrike

Ifølge den franske helseministeren Agnes Buzyn dreier det seg om en 80 år gammel kvinne.

Kvinnen kom til Frankrike 16. januar, og har siden 25. januar vært holdt i karantene på et sykehus i Paris. Tilstanden etter sykehusinnleggelsen skal raskt ha blitt forverret på grunn av infeksjon i lungene. De siste dagene har tilstanden vært kritisk.

Den eldre kvinnens datter skal også være smittet av viruset, men helsepersonell opplyser at hun trolig vil klare seg over sykdommen.

Frankrike har registrert 11 tilfeller av personer som er syke av covid-19, inkludert de to kinesiske turistene. Seks av disse er fortsatt under behandling på sykehus. Mens tre skal være erklært friskmeldt og utskrevet.

Den kinesiske turisten som er død, skal ha vært isolert ved sykehuset Hôptial Bichat i Paris siden 25. januar. Foto: Christophe Archambault / AFP

Nærmer seg 65.000 smittede

Til sammen er 63.851 registrert syke verden over, de fleste av disse i Kina, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Andre medier rapporterer at antall smittede nå nærmer seg 66.500.

Viruset har så langt spredd seg til 28 land.

Mellom 1400 og 1500 personer er døde. Fire har dødd utenfor Kina: Hongkong, Japan og Filippinene og nå altså Frankrike, det første landet utenfor Asia.

Får forlate skipet

Amerikanske myndigheter har gitt beskjed om at de vil sette i gang evakuering av 380 amerikanske statsborgere som befinner seg på cruiseskipet «Diamond Princess».

Cruiseskipet med over 3700 passasjerer om bord har ligget i karantene utenfor Yokohama i Japan siden anløpet i forrige uke.

Skipet ble satt i karantene etter at det ble påvist smitte hos en passasjer som gikk i land i Hongkong.

285 passasjerer er nå bekreftet smittede, inkludert en karanteneoffiser, ifølge japanske helsemyndigheter. Smittespredningen på skipet er den mest omfattende utenfor Kina og flere passasjerer har rapportert om til dels paniske tilstander ettersom smitten har spredd seg.

Den japanske helseministeren opplyste lørdag morgen at 67 nye smittetilfeller om bord er registrert.

De 380 amerikanerne vil bli fløyet fra Japan i to spesialinnleide fly. Før avreise må de gjennomgå helsesjekk og får noen av dem påvist korona-smitte må de forbli i Japan.

Evakueringen skal skje i samarbeid med japanske myndigheter. Sistnevnte sier de er takknemlig for at USA er villig til å hente ut de amerikanske passasjerene fra skipet, og håper dette letter presset på det japanske helsepersonellet om bord.

En japansk tjenestemann sa på en pressekonferanse om situasjonen lørdag at de håper andre land følger USAs eksempel.

Nye tester av passasjerene vil bli satt i gang 18. februar, og forhåpentligvis kan de første passasjerene forlate skipet den 21. februar. Etter at skipet er tømt, vil mannskapet bli satt i karantene.

«Diamond Princess» har ligget i karantene i havnen i Yokohama i en uke. Foto: Jae C. Hong / AP

Skal vinne krigen

Samtidig sier Kinas utenriksminister Wang Yi, som er på den internasjonale sikkerhetskonferansen i München, at Kina fortsatt vil bekjempe spredningen av covid-19-viruset med alle midler de har til rådighet.

– President Xi Jinping har erklært krig mot epidemien, statsministeren har besøkt Wuhan og sett arbeidet som gjøres der, og hele nasjonen kjemper med selvoppofrelse, sier Wang.

– Vitenskapsfolk og forskere jobber dag og natt. Byggearbeidere sto på døgnet rundt for å bygge et nytt sykehus på under 15 dager, og lokale helsearbeidere lar ikke kulda hindre dem i å sikre at alle får tilsyn, påpekte utenriksministeren.

Kinesiske myndigheter gav i dag beskjed om at pengesedler og mynter i omløp skal desinfiseres, for å hindre smittespredning.

