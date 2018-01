Kinesisk romstasjon ute av kontroll – styrter mot jorden

Det er forventet at deler av det kinesiske romfartøyet treffer jorden mellom januar og mars i år. Men det er ingen som vet nøyaktig hvor. Eksperter tror at mesteparten av stasjonen vil brenne opp i atmosfæren før den treffer jordkloden.

Romfartsekspert Erik Tandberg, ved norsk romsenter, mener romfartøyet ikke kommer til å treffe Norge.

– Banene går ikke så langt nord og syd for ekvator at det vil spille noen rolle for Norge, sier han.

Mistet kontrollen

Etter en tid med spekulasjoner, bekreftet kinesiske tjenestemenn i 2016 at de hadde mistet kontroll på stasjonen «Tiangong 1». Kinas rombyrå meldte til FN om at den vil treffe jorden.

Siden da har stasjonen falt nærmere inn mot jordens atmosfære og har i det siste begynt å falle raskere.

– Den er nå under 300 km fra jorden, og i tettere atmosfære avtar høyden mer og mer, sier Jonathan McDowell, en anerkjent astrofysiker fra Harvard University til The Guardian.

I 2016 sa visedirektør for det kinesiske romfartsprogrammet, Wu Ping at, ifølge deres beregninger og analyser, vil romstasjonen brenne opp på vei ned.

The Guardian skriver at det har vært flere romstasjoner ute av kontroll tidligere, men det er ingen rapporter om at de har ført til noen personskader.

MENER VI ER TRYGGE I Norge, romfartsekspert ved Norsk Romsenter Erik Tandberg. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Dette fartøyet er på rundt 8–9 tonn, og det som er spesielt er at den er så kompakt. Det vil nok være deler av den som vil nå jorden, selv om mesteparten vil forsvinne ved å brenne opp når den når atmosfæren, sier romfartsekspert Erik Tandberg.

Samtidig minner han om at 70 prosent av jordens overflate består av vann, så sjansen for at noen skal bli truffet er liten.

Kina får egen romstasjon

Ifølge Erik Tandberg er romfartøyet «Tiangong 1», egentlig ikke en romstasjon, men en satellitt som har blitt brukt til å undersøke og utvikle en ny romstasjon for Kina.

– Denne har blitt brukt for utvikling av en større romstasjon «Tianhe 1,» som Kina planlegger å sende opp i 2019, sier han.

«Tianhe 1» er navnet på den nye romstasjonen for Kina, som betyr «himmelsk harmoni». Den blir vesentlig mindre enn den internasjonale romstasjonen som eies av USA, Russland, Europa, Canada og Japan.

