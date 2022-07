Kinesisk romrakett på veg mot jorda – ingen veit kvar den landar

På søndag sende kinesarane opp den andre av totalt tre modular til den nye romstasjonen deira, Tiangong.

Raketten, som var av typen Long March-5B, blei sendt opp frå øya Hainan heilt sør i Kina.

På toppen av raketten låg laboratoriet på 18 meter, som kom til Tiangong etter 13 timar. Hovuddelen er derimot på veg tilbake til jorda og kan lande innan ei veke, skriv nettstaden Space.

13 minutt unna å lande i New York

Ved kontrollerte nedfall er raketten utstyrt med motorar som lar ingeniørane styre kvar den skal lande. Som regel ender ferdene i havet – og ikkje område der det bur folk.

Ifølge astrofysikar Jonathan McDowell er den kinesiske raketten designa for å bli verande i bane rundt jorda, før den på eit tilfeldig tidspunkt entrar atmosfæren og landar på jorda. Foto: Costfoto / SipaUSA

Kina sende opp liknande rakettar i mai 2020 og april 2021. Då hamna restane av rakettane i høvesvis eit ikkje-busett område på Afrikas vestkyst og i Det indiske hav, ikkje langt unna øystaten Maldivane.

Det blei anslått at raketten frå 2020 berre var 13 minutt unna å lande i New York, ein by med 9 millionar innbyggarar.

Kina bygger eit himmelsk palass: Derfor satsar dei på romfart Ekspandér faktaboks Kina satsar stort på å bygge eit romprogram som står i stil med landets ambisjonar om å etablere seg som ei supermakt. USA har blokkert kinesisk deltaking i samarbeidet om Den internasjonale romstasjonen (ISS). Derfor har Kina utvikla romstasjonen Tiangong, som betyr «himmelsk palass», på eiga hand. Bygginga av Tiangong held fram. Det siste er at laboratoriemodulen har blitt kopla til. Det er mellom anna utrusta for biologiske eksperiment. Den tredje og siste modulen er venta å bli skote opp i oktober. Når Tiangong er ferdig, er den venta å gå i bane rundt jorda i 400 til 450 kilometers høgde i minst ti år. Massen på Tiangong blir omtrent 90 tonn, noko som svarar til ein fjerdedel av ISS. Eit rullerande mannskap på tre skal jobbe med vitskapelege eksperiment og teste ny teknologi frå stasjonen. I 2020 henta ei ubemanna kinesisk sonde heim dei første steinprøvene frå månen på over 40 år. Robotfarkosten Yutu 2 har vore på månens bakside i over tre år, og sonden Tianwen-1 gjekk i bane rundt Mars i februar 2021. 14. mai i år lykkast landet med ei ny, stor bragd, då robotfarkosten Zhurong landa på bakken på Mars. Kjelde: NTB

Astrofysikar Jonathan McDowell ved Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics i Cambridge i USA følger med og sporar raketten.

Til Gizmodo seier han at dei dessverre ikkje kan seie noko om kvar eller når den vil lande.

– Ein så stor rakett bør ikkje bli etterlate i bane for så å gjere eit ukontrollert nedfall. Risikoen for folk er ikkje enorm, men større enn eg er komfortabel med.

Den kinesiske astronauten Chen Dong ser på at luka til laboratoriemodulen blir opna for første gong. Bildet er frå måndag. Foto: Guo Zhongzheng / AP

Sørlege byar i risikosona

McDowell understrekar på Twitter at USA gjer ein langt betre jobb enn Kina når det kjem til å frakte rakettdelar trygt ned.

– Sist gong landa raketten 1000 kilometer sør frå der eg bur. Ikkje sikkert kvar den kjem til å lande denne gongen, skriv ein brukar på Twitter.

– Ingen veit! svarar McDowell.

Sidan dei fleste rakettar blir skotne opp nær ekvator, er det byar i det globale sør som er spesielt utsette når rakettdelane fer ukontrollert ned igjen, skriv Space.

Sjansen for at rakettar skal falle ned og skade folk eller eigedom er generelt svært liten – mest på grunn av at jorda for det meste er dekt av hav.

Forskarar seier likevel at det er 10 prosent sjanse for at ein eller fleire personar vil døy som følge av slike ulykker dei neste ti åra, skriv The Independent.

Dei fleste romfartsorganisasjonane har reglar for korleis å handtere fallande delar av rakettar. Kina har fleire gongar fått kritikk for å ikkje innfri dagens standardar for romfartøy.

Kina har avvist skuldingane å ikkje vere ansvarlege nok. Etter oppskytinga i fjor sa landets utanriksdepartement at risikoen for skadar var «ekstremt låg», skriv NTB.