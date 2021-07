Verste regnvær på tusen år

Verst rammet er regionhovedstaden Zhengzhou med 12 millioner innbyggere.

Der havnet store deler av byen under vann tirsdag, etter det kinesiske meteorologer omtaler som det verste regnværet på tusen år, ifølge Reuters.

Dramatiske bilder på sosiale medier viser store oversvømmelser i gatene og på T-banetunnelen i byen.

Innesperret på tog

Hundrevis av passasjerer ble innesperret på tog og i tunneler da store vannmasser fosset inn under bakken.

Flere videoer som er lagt ut på Twitter og den kinesiske appen Weibo viser at passasjerer ble innesperret på tog med vann opp til skuldrene og halsen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det pågår nå evakueringsarbeid flere steder i byen.

Tidlig onsdag morgen meldte den statlige kringkasteren CGTN at minst tolv personer har mistet livet. Senere onsdag meldte lokale myndigheter at 200.000 personer er evakuert fra hjemmene sine.

En mann vasser gjennom flomvann etter kraftig nedbør i byen Zhengzhou. Foto: China Daily / Reuters Foto: China Daily / Reuters

– Svært alvorlige

Kinas president Xi Jinping sier at oversvømmelsene er svært alvorlige.

– Noen demninger har gått over sine bredder og forårsaket alvorlige skader, tap av liv og ødeleggelser på eiendom. Flomsituasjonen er svært alvorlig, sa Xi ifølge statlige medier onsdag.

Han sa også at situasjonen i øyeblikket er på et kritisk punkt.

Tirsdag advarte hæren om at en demning står i fare for å kollapse i storbyen Luoyang, som har sju millioner innbyggere og ligger lenger vest for Zhengzhou.

Det vil fortsette å regne i regionen det neste døgnet, ifølge BBC.