Isbjørnhotellet åpnet sine dører på fredag. Hotellet er det siste tilskuddet til den polare temaparken i byen Harbin i den nordlige provinsen Heilongjiang.

Hotellet lover at gjestene kan se isbjørnene fra alle hotellets 21 rom.

– Uansett om du spiser, leker eller sover, så vil isbjørnene holde deg med selskap. De er dine naboer 24 timer i døgnet, lyder det i reklamen for hotellet som ble lagt ut på sosiale medier.

Bilder fra kinesisk statlig TV viser en gruppe gjester som kikker på isbjørnene, som går på det hvitmalte gulvet eller bader i isbassenget i hotellets atrium. Rundt dem henger falske istapper, som skal gi inntrykk av arktiske forhold.

Byen og provinsen, som grenser til Russland, kalles ofte «Kinas Sibir» på grunn av den strenge kulden på vinteren.

Isbjørner skal ikke være innendørs

Kritikken mot å ha isbjørner, som underholdningselement på et hotell spredde seg raskt.

Fakta om isbjørn Ekspandér faktaboks Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr, og er utbredt på Canada, Alaska (USA), Grønland, russisk Arktis, norsk Arktis samt isen som omgir Nordpolen.

Forskerne anslår at det finnes mellom 20.000 og 25.000 isbjørner i verden, fordelt på 19 ulike bestander.

Voksne hanner (bamser) veier vanligvis 300– 600 kilo, men kan bli opptil ca. 800 kg. Hunner (binner) blir om lag halvparten så tunge som hanner.

Isbjørnen er avhengig av isdekt hav for å overleve. På havisen finner den det meste av sin føde, og den bruker isen for å forflytte seg mellom jakt- og hiområder.

Arten er internasjonalt karakterisert som sårbar. Kilde: Norsk Polarinstitutt

Ledelsen i temaparken svarer at den innendørs hotelldelen bare er en liten del av området isbjørnene har å bevege seg på, og at bjørnene slippes utendørs når temperaturen og luftkvaliteten tillater det.

Eksperter på isbjørner mener dette ikke er godt nok.

– Isbjørner hører hjemme i arktiske områder, ikke i dyrehager eller bak glass i et akvarium. Og i hvert fall ikke inne på et hotell, sier Jason Baker i den internasjonale dyrevernsgruppen Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) til nyhetsbyråene Reuters og AFP.

– Isbjørner er i aktivitet opptil 18 timer hver dag når de er i sitt naturlige element. De kan streife rundt i tusenvis av kilometer, sier Baker, nestleder av Petas Asia-avdeling.

Se isbjørnenes liv inne på hotellet. Du trenger javascript for å se video. Se isbjørnenes liv inne på hotellet.

Isbjørn på kjøpesentre

– Et panoramafengsel for isbjørner. Har vi ikke lært noen ting om dyreplageri, skriver en person i tilknytning til reklameringen for hotellet på sosiale medier.

– Manglene som finnes i Kinas lover om dyrevern tillater kommersielle virksomheter å utnytte dyr uten tanke på deres behov, sier en talsmann for et nettverk av dyrevernere til AFP.

I 2016 måtte et kjøpesenter i Guangzhou, en storby sør i landet, tåle internasjonal fordømmelse. Bildene av isbjørnen Pizza, som lå passivt inne i et glassbur, vakte sterk kritikk.

Gjestene strømmer til

Den polare temaparken i Harbin åpnet i 2005. Ved siden av isbjørnene kan gjestene beskue blant annet hvaler, pingviner og delfiner.

Harbin er også kjent for sin årlige vinterfestival, hvor bygges det opp en hel by med bygninger og skulpturer laget av is og snø.

Det nybygde hotellet er ment å ligne en kjempestor iglo, hvor taket er dekket med is fra arktiske strøk.

Isbjørnhotellet har uansett rukket å tiltrekke seg oppmerksomhet og gjester. En talskvinne for temaparken sier til nyhetsbyrået Reuters at hotellet har vært fullbooket i hele innkjøringsperioden, før de åpnet offisielt på fredag.

Dyrevernsorganisasjoner på sin side ber folk unngå å bo på hotellet.