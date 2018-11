Kinesisk helomvending: Tillater ikke tiger- og neshornsalg likevel

For drøye to uker siden annonserte kinesiske myndigheter at de vil tillate salg av produkter fra neshorn og tigre under spesielle omstendigheter som forskning, kulturell bruk og medisinsk behandling.

Dette skjedde kort tid etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) oppdaterte sin database for sykdomsdiagnoser. Den oppdaterte databasen inneholder diagnoser som åpner for behandlingsmetoder basert på tradisjonelle kinesiske metoder.

Handel med horn fra neshorn, bein og andre kroppsdeler fra tigre vært forbudt i Kina siden 1993, og forbudet var ment å forhindre utryddelse av de truede dyrene.

Utsatt etter «undersøkelser»

Myndighetene understreket at handelen ville bli strengt regulert, og at det kun er leger ved sykehus som er godkjent av den statlige administrasjonen for tradisjonell kinesisk medisin som får anledning til å benytte pulver laget av horn fra neshorn og bein fra tigre.

Oppmalte tigerbein brukes innen tradisjonell kinesisk medisin og er svært ettertraktet. Her fra et beslag på flyplassen Heathrow i London i fjor. Foto: Simon Dawson / Reuters

I kjølvannet av enorme internasjonale protester, opplyste kinesiske myndigheter mandag at de vil utsette planene om opphevingen av det 25 år gamle forbudet

– Innføringen av den nye reguleringen er blitt utsatt etter undersøkelser. Forbudet vil fortsette å gjelde, sier Ding Xuedong i den kinesiske regjeringen i en uttalelse.

I uttalelsen kommer det frem at forbudet omfatter import og eksport, salg og frakt og postforsendelse av neshorn og tigre, og produkter laget av disse.

– På randen av utryddelse

Dyre- og naturvernere fryktet følgene av legalisering og mener at selv en begrenset handel vil føre til økt etterspørsel etter slike produkter og at det vil gå ut over kampen mot ulovlig handel.

– Dette innebærer ikke bare at risikoen for at ulovlig handel vil skje under dekke av å være lovlig, men også at etterspørselen som har falt siden forbudet ble innført, nå på nytt vil øke, sa Margaret Kinnaird i World Wide Fund for Nature (WWF) da nyheten ble kjent.

Greenpeace Norge fryktet at opphevelsen av forbudet ville føre til mer ulovlig jakt.

– Det er ekstremt få både tigre og neshorn, og artene er på randen av utryddelse. Når de får dette potensielle frislippet for ulovlig jakt, frykter jeg det blir spikeren i kista for disse fantastiske dyrene, sa leder Truls Gulowsen.