Kineserne vil ha president på livstid

Folkekongressen i Kina stemte i dag over en grunnlovsendring som åpner for at Xi Jinping kan bli president på livstid.

Xi Jinping avgir sin stemme Foto: JASON LEE / Reuters

Sentralkomiteen i det kinesiske kommunistpartiet foreslo tidligere i år å fjerne begrensningen på antall perioder landets president og visepresident kan sitte.

Den kinesiske grunnloven har tidligere slått fast at de ikke skal ha embetet i mer enn to sammenhengende perioder, men dette blir nå endret.

De 3.000 delegatene i Kinas lovgivende forsamling, Folkekongressen, stemte i dag over forslaget, og utfallet var gitt på forhånd. Det eneste spenningsmomentet er hvor mange av de håndplukkede delegatene som kom til å stemme blankt.

Delegatene på vei inn til avstemmingen Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Endringen innebærer i praksis at landets 64 år gamle president Xi Jinping kan bli sittende, også etter at den andre perioden hans utløper i 2023. Xi har vært president i Kina siden 2012.

Xi Jinping og Donald Trump da de to møttes i Beijing 8. november 2017. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Kamp mot korrupsjon

Et annet viktig tema under folkekongressen har vært den omfattende korrupsjonen i den kinesiske statsadministrasjonen.

Over 1,5 millioner medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet er tatt for korrupsjon, blant dem en rekke partitopper. Bare de siste fem årene er drøyt 260.000 partimedlemmer satt under etterforskning for korrupsjon. Blant dem som er funnet skyldige er det 101 partitopper.

– Vi har satt kraftig press på dem som er korrupte, sa landets høyesterettsjustitiarius, Zhou Qiang, i en tale til de rundt 3.000 delegatene på folkekongressen lørdag.

Høyesterettsjustitiarius i Kina, Zhou Qiang Foto: DAMIR SAGOLJ / Reuters

President Xi Jinping innledet en nådeløs kamp mot korrupsjon da

han overtok i 2012. Blant partitoppene som er avslørt er det både ministre og provinsledere.

Kinas tidligere sikkerhetssjef Zhou Yongkang, ble dømt til livsvarig fengsel i 2015 og to år

Tidligere partitopp Bo Xilai. Bildet er fra mars 2012. Foto: Andy Wong / Ap

tidligere led Kommunistpartiets formann i storbyen Chongqing, Bo Xilai, samme skjebne. Bo var spådd en lysende politisk karriere og regnet som et mulig presidentemne.

Enkelte anklager Xi for forfølgelse av politiske motstandere under dekke av korrupsjonsbekjempelse.