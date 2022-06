For andre gang siden Russlands invasjon av Ukraina har lederne for Kina og Russland snakket sammen på telefon. Ifølge Kreml skal samtalen ha vært holdt i en «varm og hjertelig tone».

– Kina vil fortsette å støtte Russland i saker som handler om kjerneinteresser og viktige bekymringer som suverenitet og sikkerhet, skal Xi ha sagt, ifølge statlige kinesiske medier.

Situasjonen i Ukraina var utgangspunktet for gårsdagens telefonsamtale mellom Putin og Xi. Foto: Mikhail Metzel / AP

Situasjon i Ukraina var rammen for samtalen. Ifølge Kreml bemerket Xi «Russlands legitimitet til å beskytte de grunnleggende nasjonale interessene, i møte med utfordringer til landets sikkerhet skapt av eksterne styrker».

Etter samtalen skrev Kreml at Xi og Putin er blitt enige om å øke samarbeidet innen energi, økonomi, industri, transport og andre felter som følge av Vestens sanksjoner mot Russland.

«Siden starten på året har de bilaterale samarbeidet hatt en god utvikling, i en tid med global turbulens og forandringer», sa Xi på telefon til Putin i går kveld, ifølge CNN. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Møttes i Beijing

Putin besøkte Xi i Beijing i vinter, noen uker før han beordret invasjonen av Ukraina. Det er uklart om Putin informerte Kinas leder om den forestående invasjonen. Det har vært påpekt at Russland ventet med invasjonen til OL i Beijing var ferdig.

Under møtet i Kina signerte de en avtale om samarbeid mellom de to landene. Samarbeidet skal være «uten grenser».

«Siden starten på året har det bilaterale samarbeidet hatt en god utvikling, i en tid med global turbulens og forandringer», sa Xi på telefon til Putin i går kveld, ifølge CNN.

USA følger med

– Kina hevder å være nøytralt, men atferden gjør det klart at de fortsatt investerer i nære forbindelser med Russland, sier en talsperson for USAs utenriksdepartement.

– Land som tar parti med Vladimir Putin, vil uvegerlig ende opp på historiens skraphaug, sier den ikke navngitte talspersonen videre.

Personen understreker at USA følger nøye med på Kina, også på hvordan Kina «fortsatt gjengir russisk propaganda og antyder at grusomhetene i Ukraina er iscenesatt».

Xi har beskrevet Putin som sin bestevenn, og de har møttes jevnlig. Her er de sammen i Vladivostok i 2018. Foto: POOL New / Reuters

Bursdagsvenner

Gårsdagens bursdagstelefon var ikke første gang Xi og Putin feirer bursdag sammen. I 2013 ga Xi Putin en bursdagskake på den sistnevntes bursdag. Dagen feiret de sammen i Indonesia. De to ble avbildet mens de skålte med vodka.

I juni 2019 var de to statslederne sammen igjen, den gang på et toppmøte i Tadsjikistan. Da overrasket Putin Xi med bursdagskake, is og sjampanje. Xi har kalt Putin for sin bestevenn.